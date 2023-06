La fortuna de David Beckham, dueño de Inter Miami: cuánto dinero tiene

David Beckham es el dueño del Inter Miami y actualmente vive junto a su esposa con quien comparte una jugosa fortuna. Cuánto dinero tiene.

David Beckham es una de las personalidades más representativas en la MLS. Esto se debe a que tuvo un paso por Los Ángeles Galaxy y posteriormente se convirtió en el dueño del Inter Miami, un equipo que está muy cerca de contar en sus filas con el futbolista más importante del planeta. Cuánto dinero tiene el ex jugador inglés.

La fortuna de David Beckham, dueño de Inter Miami: cuánto dinero tiene

Nació el 2 de mayo de 1975 y tuvo un rendimiento interesante jugando en el Manchester United y el Real Madrid, pero aún tiene una deuda personal y está relacionada en el plano deportivo. Por ahora su equipo no ha podido posesionarse en el torneo y en esta temporada se encuentran en los últimos lugares de la tabla de posiciones de la Conferencia Este de la MLS.

Pero eso no es todo, el ex deportista en la actualidad es una personalidad en suelo norteamericano y además goza de una particular fortuna en compañía de su esposa Victoria Beckham, una pareja que probablemente sea una de las más ricas en el planeta.

La fortuna que tiene David Beckham

En sus últimas seis temporadas militando como futbolista de Los Ángeles Galaxy, el europeo ganó una cifra cercana a los 255 millones de dólares, en los que se incluye el monto de su salario, patrocinios, repartos de ingresos y licencias. Según ha informado el portal web Celebrity Net Worth, el inglés ha ganado un importante territorio en cuanto a fortuna se refiere ya que comparte sus ingresos con su familia en una cifra cercana a los 450 millones de dólares. De esta manera se suma a la lista de los jugadores más ricos del mundo debajo de Faiq Bolkiah y Cristiano Ronaldo.

Cuáles son sus propiedades

La pareja tiene una casa que está valorada en 4 millones de dólares y está ubicada en el sur de Francia. Aparte de este inmueble, son dueños de una imponente mansión en el barrio de Holland Park que fue adquirida en el año 2013 por 41 millones de dólares. En el año 2016, se hicieron de los servicios de un granero que se convirtió en un pueblo rural de Great Tew, adquirido por 8 millones y que se encuentra a dos horas de la ciudad de Londres.

En Miami, los Beckham tienen un penthouse de 24 millones ubicado en las instalaciones de One Hundred Musem, un inmueble que en principio fue diseñado para convertirse en un hotel de siete estrellas para aproximadamente 100 inquilinos.