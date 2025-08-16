Inter Miami vs Los Angeles Galaxy por MLS 2025: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El Inter Miami buscará aprovechar su fortaleza como local cuando reciba al Los Angeles Galaxy este sábado en el Chase Stadium, en un duelo que presenta realidades completamente opuestas. El equipo de Javier Mascherano, que marcha sexto en la Conferencia Este y mantiene aspiraciones de playoff, enfrentará al conjunto californiano que atraviesa una de sus peores temporadas en la MLS, ubicándose en el último puesto de la Conferencia Oeste.

La gran incógnita del encuentro será la posible ausencia de Lionel Messi, quien se encuentra recuperándose de una lesión muscular, mientras que el nuevo fichaje Rodrigo de Paul ya se ha establecido como una pieza clave en el mediocampo de las Garzas. Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Inter Miami y Los Angeles Galaxy, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Inter Miami y Los Angeles Galaxy?

El partido entre Inter Miami y Los Angeles Galaxy por la temporada regular de la MLS 2025 se jugará este sábado 16 de agosto de 2025, a partir de las 21.30 (hora argentina) en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. El encuentro será transmitido en vivo por Apple TV con MLS Season Pass para toda la región.

El conjunto de Fort Lauderdale llega a este compromiso tras sufrir una dolorosa derrota por 4-1 ante Orlando City en su último partido de la MLS. Este resultado representó un duro golpe para las aspiraciones del equipo dirigido por Javier Mascherano, quien busca consolidar la clasificación a los playoffs desde el sexto puesto de la Conferencia Este.

A pesar del revés ante Orlando, Inter Miami mantiene una posición sólida para competir por el título, incluso con la ausencia de su máxima estrella. El equipo ha demostrado capacidad de adaptación con Rodrigo de Paul asumiendo un rol protagónico en el mediocampo desde su llegada, convirtiéndose rápidamente en una pieza fundamental del esquema de Mascherano.

La fortaleza como local será un factor determinante para las Garzas, que se mantienen invictas en sus últimos cuatro partidos en el Chase Stadium, cosechando tres victorias y un empate. Además, el potencial ofensivo del equipo, que ha marcado cerca de 50 goles en la temporada, representa el segundo mejor ataque de su conferencia, estadística que alimenta las expectativas de los aficionados locales.

Por su parte, el Los Angeles Galaxy atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia reciente tras caer goleado 4-0 ante Seattle Sounders en su último compromiso liguero. El equipo dirigido por Greg Vanney busca desesperadamente reaccionar ante una campaña que los tiene en el fondo de la Conferencia Oeste.

La situación del Galaxy es preocupante, con apenas tres victorias, siete empates y 15 derrotas en 25 partidos disputados. Su rendimiento como visitante es aún más alarmante, ya que no conocen la victoria en sus últimos 15 encuentros lejos de California. La defensa se ha convertido en su principal problema, habiendo encajado 52 goles en 25 partidos, el peor registro defensivo de toda la MLS.

El historial reciente entre ambos equipos favorece a Inter Miami, que no ha perdido en sus últimos dos enfrentamientos ante el Galaxy. Esta racha positiva, combinada con su buen momento en casa, convierte a las Garzas en claros favoritos para este duelo que podría ser decisivo en las aspiraciones de ambos conjuntos.

Formaciones probables de Inter Miami y Los Angeles Galaxy

El técnico del Inter Miami, Javier Mascherano, deberá afrontar este encuentro con bajas significativas en su plantilla. La principal duda es Lionel Messi, quien continúa recuperándose de una lesión muscular que lo ha mantenido fuera de los campos de juego durante las últimas jornadas. Además, el arquero Drake Callender también se encuentra lesionado y no estará disponible para este compromiso.

Sin su estrella argentina, Mascherano deberá apostar por una formación que maximice el rendimiento de Sergio Busquets y Rodrigo de Paul en el mediocampo, mientras que Luis Suárez será el encargado de liderar la línea de ataque. El técnico argentino ha demostrado capacidad para adaptar el esquema táctico en ausencia de Messi, potenciando el juego colectivo y la participación de otros jugadores ofensivos.

Por el lado del Los Angeles Galaxy, Greg Vanney también tendrá que lidiar con ausencias importantes, siendo la más destacada la de Riqui Puig, quien se encuentra recuperándose de una lesión en la rodilla. Esta baja representa un golpe significativo para el mediocampo del conjunto californiano, que pierde a uno de sus jugadores más creativos.

El entrenador del Galaxy apostará por el trío conformado por Marco Reus, Edwin Cerrillo y Diego Fagundez para tomar el control del mediocampo. Vanney necesitará encontrar la fórmula táctica que permita corregir los problemas defensivos que han plagado a su equipo durante toda la temporada, especialmente en los partidos como visitante.

Probable formación de Inter Miami: Oscar Ustari; Ian Fray, Maxi Falcón, Tomás Avilés, Jordi Alba; Sergio Busquets, Benjamin Cremaschi, Telasco Segovia, Rodrigo de Paul, Tadeo Allende; Luis Suárez.

Probable formación de Los Angeles Galaxy: John McCarthy; Miki Yamane, Maya Yoshida, Julian Aude, John Nelson; Diego Fagundez, Edwin Cerrillo, Marco Reus; Gabriel Pec, Dejan Joveljić, Joseph Paintsil.

Inter Miami vs Los Angeles Galaxy: Ficha técnica