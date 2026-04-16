Beckham aclaró qué pasó entre Mascherano y los jugadores en el vestuario de Inter Miami

Beckham aclaró qué pasó entre Mascherano y los jugadores en Inter Miami.

David Beckham, uno de los dueños de Inter Miami de Estados Unidos, aclaró qué pasó entre Javier Mascherano y los jugadores en la intimidad del vestuario. Los rumores en el país norteamericano indican que ya estaba desgastado el vínculo entre el director técnico y el plantel profesional, que tiene a Lionel Messi como capitán.

Sin embargo, el exfutbolista inglés de 50 años puso paños fríos acerca de esta situación y señaló que la relación entre Mascherano y los jugadores de Inter Miami era buena. El ex Selección Argentina había asumido el cargo en noviembre del 2024, por lo que estuvo casi un año y medio al frente del equipo desde el banco de suplentes. Una mala racha y la eliminación temprana en la Concachampions culminaron con el ciclo del santafesino antes de lo esperado, ya que tenía contrato hasta diciembre del 2027.

Durante la entrevista con CBS Sports, Beckham pidió "dejar que las cosas se calmen" y profundizó: “Veníamos de ganar nuestro primer campeonato (de la MLS) la temporada pasada. Él es una persona increíble, un gran entrenador y los jugadores lo adoraban". Al mismo tiempo, expresó que "estas cosas pasan en los clubes de fútbol" y amplió: "Tenemos que seguir adelante. En algún momento tendremos que encontrar un nuevo entrenador, pero ahora necesitamos calma”.

Con otro argentino como Ángel Guillermo Hoyos como estratega interino luego de haberse alejado como director deportivo, ahora se avecinan los choques con Colorado Rapids el sábado 18 de abril y Real Salt Lake el miércoles 22. Lo concreto es que varios portales deportivos estadounidenses publicaron que el vínculo entre los futbolistas y "Masche" no era el mejor, con otro albiceleste como el delantero recién llegado Germán Berterame en el centro de la escena.

Beckham aclaró qué pasó entre Mascherano y los jugadores en Inter Miami.

Los jugadores argentinos de Inter Miami

En la plantilla de "Las Garzas" conviven varios jugadores argentinos, con Messi a la cabeza. Al astro rosarino de 38 años, que disputará el Mundial 2026, lo acompañan Facundo Mura, Gonzalo Luján, Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Berterame, Santiago Morales y Mateo Silvetti. Por si fuese poco, se menciona a otros futbolistas importantes que podrían arribar en breve a la institución, entre los que se encuentran por ejemplo Marcos Rojo, Emanuel "Bebelo" Reynoso, Ángel Correa, Giovani Lo Celso, Brian Aguirre y Franco Cervi.

Las estadísticas de Mascherano como DT de Inter Miami