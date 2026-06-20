Inter Miami cerró a una figura de Brasil: Casemiro jugará con Messi tras el Mundial 2026

En pleno Mundial 2026, Inter Miami cerró un acuerdo con Casemiro. El brasileño dejará Europa para compartir equipo con Lionel Messi.

Mientras el Mundial 2026 concentra la atención del planeta fútbol, una noticia sacudió el mercado de pases internacional. Inter Miami alcanzó un acuerdo verbal con Casemiro para incorporarlo una vez finalizada su participación con Brasil en la Copa del Mundo. De concretarse la operación, el histórico mediocampista brasileño pasará de protagonizar intensos clásicos contra Lionel Messi a convertirse en uno de sus nuevos socios dentro del campo de juego.

La información fue revelada por el reconocido periodista Fabrizio Romano, especialista en transferencias internacionales, quien aseguró que las partes ya alcanzaron un entendimiento y que únicamente restan los pasos formales para oficializar el fichaje.

Según la información difundida por Romano, el acuerdo verbal entre Inter Miami y el jugador de Manchester United ya está cerrado. El periodista italiano aseguró que todas las partes involucradas dieron el visto bueno y que únicamente restan detalles administrativos para concretar la operación.

Uno de los obstáculos que debió resolver la franquicia fue la cuestión de los Discovery Rights, un mecanismo propio de la MLS que otorga prioridad de negociación sobre determinados futbolistas.

En este caso, Los Angeles Galaxy poseía esos derechos sobre Casemiro. Sin embargo, la voluntad del jugador de sumarse al equipo de Messi facilitó las conversaciones y permitió destrabar la situación. La intención de Inter Miami es anunciar oficialmente la incorporación una vez concluida la participación de Brasil en el Mundial 2026.

Inter Miami sigue reuniendo estrellas para acompañar a Lionel Messi

La llegada de Casemiro representaría otro golpe de mercado para Inter Miami, una franquicia que continúa reforzando su proyecto deportivo con figuras de primer nivel mundial.

Actualmente, Messi comparte plantel con Luis Suárez y Rodrigo De Paul, y ahora podría sumar a un futbolista que durante años fue uno de los emblemas del Real Madrid. El brasileño, de 34 años, eligió continuar su carrera en Estados Unidos pese a contar con propuestas económicamente más importantes provenientes del fútbol de Arabia Saudita.

Diversos reportes señalan que la presencia de Messi fue determinante para inclinar la balanza. El mediocampista considera atractivo el proyecto deportivo de la institución de Florida y también valora la posibilidad de establecerse junto a su familia en Estados Unidos.

De los clásicos Real Madrid-Barcelona a compartir vestuario

Pocas rivalidades marcaron una época como la de Lionel Messi contra el Real Madrid. Y dentro de esos enfrentamientos, Casemiro fue una de las figuras que más protagonismo tuvo en la batalla del mediocampo.

Durante años, el brasileño fue el encargado de intentar neutralizar al capitán de la Selección Argentina en los clásicos entre Barcelona y Real Madrid. Su intensidad, capacidad de recuperación y liderazgo lo convirtieron en una pieza fundamental de uno de los ciclos más exitosos del club merengue.

Ahora, el destino parece ofrecer un giro inesperado. Después de tantos enfrentamientos, ambos futbolistas podrían compartir camiseta y objetivos en la MLS.

La imagen de Casemiro asistiendo a Messi o recuperando balones para que el argentino pueda desplegar su talento es una de las escenas que más expectativa genera entre los aficionados.

Casemiro disputa su última Copa del Mundo con Brasil

Mientras define su futuro, Casemiro continúa enfocado en el Mundial 2026 bajo las órdenes de Carlo Ancelotti. El mediocampista fue titular en los primeros compromisos de Brasil y sigue siendo una pieza clave dentro del seleccionado. Su experiencia y liderazgo resultan fundamentales para una generación que busca devolver a la Verdeamarela a lo más alto del fútbol mundial.

Todo indica que esta será su última participación en una Copa del Mundo, lo que añade un componente emocional especial a cada presentación del brasileño. Tras el torneo, iniciará una nueva etapa lejos de Europa, donde construyó una carrera repleta de títulos entre Real Madrid y Manchester United.