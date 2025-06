Tuchel dice que le gustaría seguir siendo el DT de Inglaterra después del Mundial 2026

Foto del martes del DT de Inglaterra Thomas Tuchel antes del amistoso de la selección ante Senegal

Thomas Tuchel sugirió que está tentado de buscar una prórroga de su contrato como seleccionador de Inglaterra más allá del Mundial del próximo año y hasta la Eurocopa de 2028, a pesar de que su equipo ha recibido críticas por sus recientes malos desempeños.

Tuchel, cuyo contrato se extiende hasta el final de la Copa del Mundo 2026, sufrió su primera derrota en cuatro partidos en la selección, el 3-1 ante Senegal en un amistoso el martes, en el que su rival se convirtió en la primera nación africana en vencer a Inglaterra.

"Siempre tendré la tentación de quedarme porque me encanta el grupo y la oportunidad, es un honor ser seleccionador de Inglaterra", dijo Tuchel en una entrevista con la emisora de radio Talksport el miércoles. "Puedo decirlo incluso después de la decepción de ayer".

"Si me preguntas hoy, sí. Estoy disfrutando, siento el apoyo, la confianza y el respeto de la gente de la federación. Quería un nuevo reto y un nuevo entorno".

Sin embargo, el técnico de 51 años reconoció no haber disfrutado mucho en las horas posteriores al partido del martes.

"No estoy muy bien, no he dormido bien después de lo de anoche. Estoy decepcionado, fue una noche corta, odiamos perder", dijo Tuchel. "La forma en que perdimos, en casa, no me dejó dormir bien".

El alemán dijo que a Inglaterra le faltó energía, algo que también quedó patente en su victoria por 1-0 ante Andorra el sábado en la fase de clasificación para el Mundial.

"Creo que se trata en gran medida de las conexiones que genere el equipo, de que tengamos alegría al jugar juntos (...) Senegal llegó con el objetivo de ganar y de hacer historia. ¿Habríamos tenido la misma alegría que ellos si hubiéramos ganado? Creo que no", destacó.

Con información de Reuters