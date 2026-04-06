Bernardo Silva dejará el Manchester City al final de la temporada: segundo entrenador

Imagen de archivo del futbolista portugués del Manchester City Bernardo Silva durante una conferencia de prensa en el Etihad Campus, Manchester, Reino Unido.

El ​capitán del Manchester City, Bernardo Silva, abandonará el club al final de la ‌temporada, según confirmó ‌el domingo el segundo entrenador del equipo, Pep Lijnders.

El internacional portugués de 31 años, que ha ganado seis títulos de la Premier League, además de la Liga de Campeones, durante sus nueve años en el ​Etihad Stadium, se ⁠marchará como agente libre cuando expire su ‌contrato al término de la ⁠temporada.

"Todas las buenas historias llegan ⁠a su fin", dijo Lijnders a los medios tras la victoria por 4-0 del City ⁠sobre el Liverpool en cuartos de ​final de la FA Cup. "Espero ‌que disfrute de los últimos ‌meses —solo quedan seis semanas— y que ⁠tenga una buena despedida. Se merece toda esa atención".

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El entrenador Josep Guardiola, que cumplió una sanción que le impidió estar en ​el banquillo ‌durante el partido, ha descrito anteriormente a Silva como "insustituible".

Silva fichó por el City procedente del AS Mónaco en 2017 por una cantidad estimada de ⁠unos 43,5 millones de libras esterlinas (57,35 millones de dólares) y desde entonces ha disputado 450 partidos con el club. Conocido por su versatilidad táctica, su magnífica técnica y su incansable ritmo de trabajo, el centrocampista ha sido una pieza ‌clave del City bajo la dirección de Guardiola.

Tras ganar la Copa de la Liga el mes pasado, el City sigue en la lucha por el triplete nacional a medida que ‌la temporada 2025-26 entra en sus últimas semanas, pese a estar a nueve puntos del líder ‌de la ⁠Premier, el Arsenal. El club de Mánchester tiene un partido menos y ​le quedan ocho encuentros para recortar la diferencia.

(1 dólar = 0,7584 libras)

Con información de Reuters