Ver Independiente vs. Defensa y Justicia en vivo online por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

Gabriel Ávalos, figura del Rojo en este torneo

Independiente recibe este sábado desde las 19:30 horas a Defensa y Justicia, en un encuentro clave para la clasificación a la instancia final del campeonato. El Rojo viene de empatar frente a Boca en la Bombonera con un arbitraje discutido en el medio, por el penal que convalidó Andrés Merlos (vía llamada del VAR) y que terminó en el empate del conjunto Xeneize.

Sin embargo, el equipo quedó también en el centro de las críticas del hincha por el planteo realizado por el entrenador Gustavo Quinteros en la segunda parte, que se conformo con la igualdad a medida que pasaron los minutos en el clásico frente a un mix de titulares y suplentes presentado por Claudio Úbeda. El punto sumado solo servirá si el conjunto de Avellaneda logra ganar este cotejo.

Por dónde ver Independiente contra Defensa y Justicia

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro de este sábado 19:30 entre Independiente y Defensa y Justicia será transmitido por ESPN Premium.

Las dudas de Quinteros de cara a una seguidilla clave

El Rojo tiene por delante tres partidos fundamentales (contra Defensa y Justicia, Deportivo Riestra y San Lorenzo) de los cuales dos de estos rivales son competidores directos por la clasificación. En este tramo, la duda de Quinteros es saber si podrá contar con Santiago Montiel, quien se volvió a desgarrar frente a Racing en el clásico y desde el cuerpo técnico no quieren acelerar los plazos de recuperación.

Lomónaco llegaría al duelo con el Halcón.

Por su parte, quien terminó saliendo frente a Boca por un problema físico fue Kevin Lomónaco. Un defensor que rara vez pide el cambio en un partido, por lo que generó preocupación el no saber qué ocurre con el jugador. Finalmente, en principio el zaguero tiene una contractura muscular leve que, en principio, le permitiría estar en el próximo partido frente a Defensa y Justicia.

Defensa y Justicia necesita sumar

Los de Florencio Varela venían muy bien en el torneo, pero la derrota de local ante Talleres de Córdoba lo colocó en una posición incómoda, solo un punto por delante de Independiente en la tabla, por lo cual este encuentro es un mano a mano clave. El Rojo dejó pasar varios puntos de local, como en los empates ante Estudiantes, Vélez y Unión, y la derrota ante la T. Y la necesidad imperiosa pasa por no dejar pasar más puntos en Avellaneda.