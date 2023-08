Santi Maratea reapareció y reveló qué haría si fuera presidente de Independiente: "Pongo"

Santiago Maratea reapareció después de varios días y reveló qué haría si fuera presidente de Independiente, el cargo que actualmente ocupa Néstor Grindetti. El influencer de 31 años volvió a publicar historias en Instagram (@santimaratea) para sus cuatro millones de seguidores y hasta se animó a jugar con la posibilidad de ser el mandamás del "Rojo" en el futuro.

Además, el joven confirmó cuánto dinero lleva recaudado la nueva colecta del club de Avellaneda, después de los tres millones de dólares al valor MEP que ya fueron destinados para levantar la inhibición en el mercado de pases. Incluso, les habló directamente a los hinchas y les propuso continuar donando dinero para sanear definitivamente la economía de la institución.

Santi Maratea volvió y confirmó cómo sigue la colecta en Independiente: "Llámenme loco"

Mediante sus stories en Instagram, el influencer comunicó que la segunda etapa de la movida en el club ya acumula casi 87 millones de pesos. Además, avisó que "la idea es pagar la mitad de la primera cuota al América de México para que la devaluación del peso no afecte". "Con 35 millones más ya juntamos 350.000 dólares, que es la mitad de la primera cuota que hay que pagar en noviembre", detalló.

Santi Maratea reapareció y dio detalles de la colecta de Independiente.

En ese sentido, remarcó que "si 8000 hinchas del Rojo ponen 4000 pesos cada uno ya juntás los 35 millones que faltan". "La pregunta que quiero hacerles a los hinchas del Rojo es: ¿ustedes están para seguir poniendo plata? Porque entiendo la situación delicada que está viviendo el club, ¿qué sienten con eso? ¿Qué significa el fideicomiso para ustedes?", insistió el protagonista. "Lo que me muestra la situación actual de Independiente son las limitaciones que tengo con el club, porque al no ser parte de la dirigencia yo no tengo ningún tipo de decisión para plantear una estratega oficial para beneficio del club", agregó Maratea.

Santi Maratea filtró qué haría si fuese el presidente de Independiente

En otro momento de sus historias, el joven agregó: "Si vos me preguntás qué haría si fuera el presidente de Independiente... Obviamente que no lo sería, ¡porque no le pagan! ¡Me parece una locura que no le paguen al Presidente de un club! Es como al Presidente de la Nación, que le pagan 500 dólares por mes". "Chicos, ¿cómo le van a dar un trabajo tan importante a alguien y no pagarle? ¿Qué piensan, que son buenos samaritanos, boludo? Así nos gorrean después", protestó.

"Ahora, juguemos al hipotético caso de que soy presidente de Independiente: haría que los hinchas junten plata, pero para comprar jugadores", profundizó. "Con la guita que pudieron juntar, tienen una duda: ¿pago deudas o compro jugadores? Las dos cosas no se puede. Si soy presidente digo ´bueno, pagar deudas es aburrido y comprar jugadores es divertido´", se expresó Maratea. "Entonces: que el club pague las deudas y los hinchas compren jugadores", propuso el influencer.

"Me dirán que es imposible, pero también era imposible juntar plata con un fideicomiso y juntamos tres palos verdes", justificó. "Y lo segundo que haría es agarrar a 20 hinchas de los que van a las peñas, a todos lados, de los que viven para el club, y los pongo en la dirigencia. Estoy seguro de que los hinchas te sacan adelante el club mucho más rápido que cualquier dirigencia", remató.