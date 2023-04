Santi Maratea presentó la colecta para salvar a Independiente: "200 millones de pesos"

El influencer Santi Maratea presentó la colecta para salvar a Independiente en una conferencia de prensa. Cuál es el CBU en el que los hinchas del "Rojo" podrán depositar el dinero. Quiénes son los ex jugadores que están involucrados.

Santi Maratea presentó oficialmente este jueves la colecta para salvar a Independiente a través de una conferencia de prensa en el estadio del club. El influencer de 30 años llegó al Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini al mediodía para, entre otros temas, comunicar el CBU en el que los hinchas y socios podrán depositar el dinero para ayudar económicamente al "Rojo" en plena crisis. Si bien no le gusta el fútbol, se hizo socio y recibió una camiseta de regalo. En tan solo dos horas, ya logró recaudar 200 millones de pesos, aunque aseguró que su iniciativa "no es caridad".

El joven comenzó el contacto formal con la institución por su amistad con Juan Marconi, vicepresidente de la institución de Avellaneda. Tras la salida de Fabián Doman como presidente con apenas seis meses en el cargo y Néstor Grindetti al mando de la entidad, Santiago se sumó para colaborar e inició esta convocatoria en sus redes sociales.

El influencer contó con la compañía de un ídolo como Miguel Ángel "Pepé" Santoro, el ex entrenador y ex arquero que fue multicampeón con estos colores en las décadas de 1960 y 1970. En la sala de prensa del estadio, Santiago dio el CBU: 0000003100056132456587. El aporte extraordinario se podrá realizar desde cualquier banco y billetera virtual.

El joven desmintió que esta situación esté vinculada con el macrismo y aseguró: "La transparencia es el ADN de mis colectas". "Yo hago colectas, hace más de dos años que arranqué con esto. Tengo una frase que es ´no es caridad lo que hago´", profundizó. Además, resaltó que "no tiene 100% que ver con la caridad, sino de ver cómo nos organizamos con las nuevas tecnologías para llegar a soluciones colectivas".

Acerca de cómo arrancó la relación con "El Rey de Copas", Maratea recordó: "Soy muy amigo de Marconi desde hace muchos años, fue el primero que me hizo una entrevista en la radio. Él me tiraba una idea de una colecta para ´El Rojo´, yo me cagaba de risa...". Incluso, explicó que comenzó a gustarle más este deporte debido a que lo practica desde hace poco: "Hace dos meses arranqué a jugar al fútbol en un club de Ezeiza, por eso conecté un poco más".

Incluso, especificó que "esto empezó con un meme y terminó siendo cada vez más real. Entendí que no tengo que convocar a gente que no sea de Independiente, sino de organizar a los de Independiente". "En estos dos años armé un ejército de empatizadores que colaboran", amplió simbólicamente.

Además, el influencer reconoció: "Hay que gente que lo descree y lo entiendo por el contexto del país, pero después es que esa plata vaya a donde tiene que ir". Aclaró que "vos podés ir a ver cada peso a dónde va" y especificó: "Hay un momento en el que nadie sabe dónde está la plata: cuando yo hago un pago. Cuando llega a destino, se da un comprobante de pago y ya está", argumentó Maratea. "Yo sé que hay mucha gente que no puede no robar plata, yo tengo esa capacidad: puedo ver 20 millones de dólares enfrente y no toco nada, así que no hay problema", remató.

La transferencia debe hacerse al 0000003100056132456587.

Cómo se destinará el dinero recaudado por Maratea para pagar la deuda de Independiente con América

La institución fue habilitada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para comprar dólares al precio oficial debido a que posee una millonaria deuda en el exterior, que deberá pagar con la divisa estadounidense. Por esa razón, todo lo que sea recaudado por Maratea deberá primero pasar por la tesorería del "Diablo".

De esa manera, adquirirá los dólares en el Banco Central y luego girará ese dinero para empezar a saldar los casi seis millones de dólares que les debe a los mexicanos por el traspaso de Cecilio Domínguez en 2018. Si bien la deuda principal del "Rojo" pasa por el volante ofensivo paraguayo, tiene otros pasivos por montos menores por fichajes pasados como los de Gastón Silva, Fernando Gaibor y Gonzalo Verón.

La conferencia de Santi Maratea en Independiente.

Los ex jugadores de Independiente que se suman a la colecta de Maratea

Mediante un grupo de WhatsApp, algunos ex futbolistas del equipo fueron incorporándose a la movida para donar dinero para ayudar al club en el que jugaron alguna vez. Entre otros, se encuentran allí Federico Mancuello, Hernán Pellerano, Diego "Ruso" Rodríguez, Germán Denis, Eduardo Tuzzio, Franco Bellocq, Carlos Matheu y Adrián Gabbarini.