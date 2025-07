Otro club del fútbol argentino quiere arruinarle un refuerzo a Independiente

Otro club del fútbol argentino se metió y le quiere arruinar un refuerzo a Independiente.

Independiente está cerca de cerrar al tercer refuerzo en el mercado de pases, aunque otro club del fútbol argentino quiere arruinárselo a último momento. El plantel dirigido por Julio Vaccari ya cuenta con los fichajes del lateral derecho Leonardo Godoy y del extremo Walter Mazzantti, aunque ahora sueña también nada menos que con el delantero Ignacio Pussetto.

El atacante de 29 años también es pretendido por Huracán, elenco en el que ya tuvo dos etapas muy buenas aunque no pudo conseguir títulos oficiales. En la actualidad, la institución de Parque Patricios anhela un tercer ciclo del punta que no será tenido en cuenta en Pumas de México. Por lo tanto, el "Rojo" y el "Globo" se ilusionan con que el ex Atlético de Rafaela, Udinese, Watford y Sampdoria vista su camiseta en este segundo semestre del 2025.

Independiente y Huracán pelean mano a mano por Pussetto como refuerzo

Si bien la entidad de Avellaneda fue la primera interesada en "Nacho" en el actual mercado de pases, el "Quemero" no se queda atrás por el momento. De hecho, el "Globo" realizó una oferta formal a Pumas de 1.250.000 dólares por el 50% del pase. Al mismo tiempo, el "Rey de Copas" y los mexicanos negocian por la probable transferencia del lateral izquierdo Álvaro Angulo, luego de que el colombiano se manifestara públicamente en contra de la dirigencia roja.

Por el lado de Independiente, no trascendieron los montos de la propuesta a los de la UNAM si es que la hubo, por lo que en principio corre de atrás en este "tironeo" por el destacado futbolista santafesino. Pussetto puede aportarle a Vaccari velocidad por ambas bandas, movilidad, desborde, desequilibrio individual y goles, a tal punto que ya ha jugado de "9" en diferentes etapas de su trayectoria profesional.

Pussetto, protagonista del mercado de pases entre Independiente y Huracán.

Los números de Pussetto en Huracán

83 partidos oficiales entre sus dos etapas (2016-2018 y 2023-2024).

24 goles.

9 asistencias.

Sin títulos conseguidos.

El fixture de Independiente en el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana 2025