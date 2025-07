Bronca en Independiente por lo que hizo Gallardo en River con dos jugadores

River Plate protagonizó una nueva polémica en este mercado de pases tras la compleja llegada de Maximiliano Salas, quien ejecutó su cláusula de rescisión y apuró su salida de Racing para sumarse al club de Núñez. En esta ocasión, el nuevo conflicto es con Independiente, que acusó al entrenador Marcelo Gallardo de contactarse con Felipe Loyola y Kevin Lomónaco, dos de las principales figuras del 'Rojo' en este 2025. Esta situación generó un gran enojo en la dirigencia del cuadro que dirige técnicamente Julio Vaccari, a pesar que el 'Millonario' niega los hechos.

Según trascendió desde Avellaneda, el 'Muñeco' realizó contactos con los representantes Oscar Monje y Fernando Felicevich, que trabajan con el defensor central y el volante chileno respectivamente. Si bien la versión resultó verosímil ya que ambos jugadores sonaron en este mercado de pases y tuvieron rendimientos muy destacados en el Torneo Apertura, desde River negaron que los llamados de Gallardo se hayan producido.

El pase de Maxi Salas a River: un punto de quiebre en el fútbol argentino

La llegada del delantero de la 'Academia' al conjunto de Núñez causó un gran revuelo en el fútbol argentino: tras la llamada del 'Muñeco', el ex Palestino de Chile decidió pagar los ocho millones de euros de su cláusula (rompiendo el tácito "pacto de caballeros" que se mantenía entre equipos del ámbito local) para rescindir su vínculo y sumarse al 'Millonario'. A pesar de un supuesto arreglo de palabra y las declaraciones del presidente Diego Milito, quien declaró estar "molesto" por la forma en la que se dio la operación, el atacante de 27 años tomó la decisión de salir para sumarse a un rival directo tanto en el certamen local como, posiblemente, en la Copa Libertadores.

"Estamos bien... de repente esto que pasó con Salas, pero estamos muy bien. Así que como siempre le digo a la gente de Racing, que no nos traten de desunir. Hay que estar más unidos que nunca, nos jugamos muchas cosas, hoy estamos y somos los que mejor representamos al fútbol argentino", sostuvo el DT Gustavo Costas en diálogo con ESPN en el marco previo del cotejo que Racing ganó por goleada. Para culminar, el experimentado técnico agregó: "Que no nos saquen, que no nos hagan pelear entre nosotros. Tenemos que estar juntos porque cuando lo estamos logrando muchas cosas".

Las estadísticas de Kevin Lomónaco con la camiseta de Independiente

46 partidos disputados.

2 goles.

Una asistencia.

Los números de Felipe Loyola en su carrera como futbolista

116 encuentros.

15 goles.

10 asistencias.

Los refuerzos de River Plate en este mercado de pases