Luego de Salas, River cierra a otro refuerzo por 4 millones de dólares

River Plate continúa más activo que nunca en el mercado de pases después de volver del Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos. Luego de lo sucedido con Maximiliano Salas, el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo está muy cerca de cerrar a otro refuerzo. Si bien el arribo del atacante que viene de jugar en Racing todavía no es oficial, sí es casi un hecho que vestirá la "Banda" desde la segunda mitad del 2025. Sumado a ello, ahora el "Muñeco" va por otro futbolista en un puesto clave para su esquema.

El jugador en cuestión es Lucas Cepeda, extremo izquierdo chileno de 22 años que se desempeña en el Colo Colo de su país y en las últimas horas se lo disputaban tanto Torino como Bologna, de la Serie A de Italia. Sin embargo, al parecer lo convencieron desde el "Millonario" para seguir su carrera en Sudamérica y llegar a Núñez. Según trascendió, ya hubo acuerdo entre ambas partes, se concretaría en las próximas horas y ya hubo detalles que se conocieron.

Lucas Cepeda, muy cerca de ser refuerzo de River

La dirigencia comandada por Jorge Brito compraría el 70% del pase del futbolista trasandino por un valor total de 4.5 millones de dólares. Esta operación se concretaría próximamente y se conviertiría en uno de los refuerzos de River en el mercado de pases mientras el DT también espera por contar con Salas. Uno de los puntos clave de la negociación sería que la ficha de Gonzalo Tapia -que no tiene rodaje en el "Millonario"- forme parte del trato.

En lo que resta del año, los de Núñez afrontarán el Torneo Clausura, donde debutarán el segundo fin de semana de julio contra Platense en el Estadio Monumental, la Copa Argentina -jugarán ante Atlético Tucumán- a fines del mismo mes y la Libertadores. En dicho certamen continental disputarán los octavos de final contra Libertad de Paraguay en agosto (14/08 la ida y 21/08 la vuelta como locales). Por supuesto, el "Muñeco" querrá cortar la racha sin títulos desde el último conseguido en 2021 antes de su despedida un año después, por lo que busca formar un equipo competitivo para pelear en todos los frentes.

Lucas Cepeda sería refuerzo del River de Gallardo

Los números de Cepeda en su carrera

Clubes : Santiago Wanderers y Colo Colo de Chile.

: Santiago Wanderers y Colo Colo de Chile. Partidos jugados : 128.

: 128. Goles : 23.

: 23. Asistencias : 16.

: 16. Títulos: Primera División y Supercopa de Chile 2024 con Colo Colo.

Los que no siguen en River tras el mercado de pases

Después de un primer semestre en el que no lograron títulos y tuvieron un flojo nivel en el Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos, Marcelo Gallardo dejará afuera del plantel de River a varios futbolistas. Tanto en defensa como en el mediocampo, el "Muñeco" no tendrá en cuenta a distintos jugadores que no rindieron como él esperaba desde su regreso a la institución, algunos de ellos que él mismo pidió en algún momento. Es el caso de Leandro González Pirez, Rodrigo Aliendro, Matías Kranevitter, Santiago Simón, Matías Rojas y Manuel Lanzini.