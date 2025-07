Independiente sigue a pleno en el mercado de pases: un refuerzo y una salida

Un refuerzo y una salida: Independiente sigue a pleno en el mercado de pases

Independiente no frena en este mercado de pases y ya trabaja no sólo en un refuerzo, sino también en la salida de un futbolista que Julio Vaccari no tiene en consideración. Luego del debut en el Torneo Clausura del fútbol argentino con el empate por 2 a 2 ante Sarmiento de Junín, el DT vio algunas falencias en el equipo y no deja de pensar en lo que se viene. Es que no sólo afrontarán dicho torneo, sino que también tendrán competencia en la Sudamericana y la Copa Argentina, por lo que el entrenador busca jerarquía.

Está claro que la prioridad para el "Rojo" es volver a salir campeón como también meterse en la Libertadores del año próximo, por lo que en Avellaneda apuntan alto. Quien ya selló su arribo es Milton Valenzuela, que en algún momento estuvo cerca de Racing y de River Plate pero que también estuvo en carpeta en 2022 y nunca se concretó su llegada hasta ahora. Claro que no es el único protagonista en las últimas horas en el club.

Un refuerzo y una baja para Vaccari en Independiente

El mencionado lateral izquierdo fue buscado por la dirigencia teniendo en cuenta la reciente salida de Álvaro Angulo a Pumas de México, uno de los golpazos que recibió el entrenador en este mercado de pases. Luego de quedar libre del Lugano de Suiza, el defensor arribará y la institución no deberá abonar un monto de dinero por su llegada. Hasta el momento es sólo un acuerdo de palabra, pero se espera que avancen en las horas venideras.

Por otro lado, quien se iría en los próximos días es Héctor David Martínez, el joven de 21 años con 46 partidos en Primera que tiene serias chances de ser cedido a otro equipo del exterior. Las dos opciones posibles son Volos de Grecia y Águilas Doradas de Colombia, aunque hasta ahora no se concretó su salida. En principio, el volante central no estuvo incluido en la convocatoria para el cruce contra Sarmiento de Junín por el Clausura y todo indica que se irá.

Milton Valenzuela se convirtió en nuevo refuerzo de Independiente

Las estadísticas de Milton Valenzuela en su carrera

Clubes : Newell's; Columbus Crew de Estados Unidos y Lugano de Suiza.

: Newell's; Columbus Crew de Estados Unidos y Lugano de Suiza. Partidos jugados : 202.

: 202. Goles : 8.

: 8. Asistencias : 18.

: 18. Títulos: MLS Cup 2020 y Copa de Campeones 2021 con el Columbus Crew y Copa de Suiza 2022 con el Lugano.

El fixture de Independiente entre el Clausura y la Sudamericana