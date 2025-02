Independiente sacó chapa por la Copa Libertadores y cargó a Boca: "No son"

Independiente sacó chapa por la Libertadores y cargó a Boca en su cuenta oficial

Independiente aprovechó la eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores 2025 a manos de Alianza Lima de Perú y lanzó un picante posteo dedicado al elenco de La Ribera. Es que los comandados por Fernando Gago perdieron una nueva chance de alcanzar por séptima vez en su historia el certamen continental y desde el "Rojo" no lo dejaron pasar, ya que serán por otro año más el máximo ganador de este trofeo. Con un posteo musicalizado, desde Avellaneda se burlaron del "Xeneize" y el video revolucionó las redes sociales.

De la mano de Not like us, canción de Kendrick Lamar que en español significa No como nosotros, el "Rey de Copas" celebró la eliminación del conjunto de "Pintita" por penales, que los privó de poder llegar a levantar el trofeo otra vez. Además, no fue el único club del fútbol argentino que cargó al equipo "Azul y Oro", ya que su archirrival River Plate también hizo lo propio a través de sus cuentas, con una picante chicana que no pasó desapercibida.

La cargada de Independiente a Boca por el adiós a la Copa Libertadores desde su cuenta oficial

"No, no son", escribieron desde Independiente contra Boca haciendo referencia a que todavía mantienen vivo el mote de "Rey de Copas" debido a las 7 Libertadores que ganaron en su historia. Si bien el "Xeneize" suma 6 y tuvo la chance de igualarlos en varias oportunidades, no lo logró y en 2025 no fue la excepción. Para colmo, tampoco tendrán la chance de disputar la Copa Sudamericana, como sucedió en 2024.

Boca se despidió en la segunda fase de la Copa Libertadores tras la derrota por penales contra Alianza Lima

La burla de River por el papelón de Boca en la Copa Libertadores

Por otro lado, el elenco de Núñez también aprovechó la oportunidad para cargar al rival de toda la vida y su primer posteo del día fue plenamente dedicado: "¡Buen día, Millonarios! Faltan 19 días para el sorteo de la fase de grupos de la Libertadores". Es que los de Marcelo Gallardo tienen su cupo asegurado para pelear por dicho torneo y tener revancha de lo sucedido hace meses atrás cuando se despidieron en las semifinales, a manos de Atlético Mineiro de Brasil.

La Bombonera fue una olla a presión: eliminación ante Alianza Lima y "que se vayan todos"

Se trató de una noche de terror para el elenco de Gago, aunque todo empezó bien a los cinco minutos cuando Miguel Trauco se hizo un gol en contra. Sin embargo, a los 19 llegó el empate de Hernán Barcos de cabeza tras un tiro libre desde la derecha. Después de una salvada memorable de Agustín Marchesín en un contraataque, el local se impuso en el juego y llegó al 2-1 gracias a un remate de Kevin Zenón a los 13 minutos del complemento.

Si bien el duelo ya estaba 2-1 y la serie 2-2, el nerviosismo se apoderó del cuadro de "Pintita" y, para colmo, Edinson Cavani falló un gol insólito en el área chica y sin el arquero Guillermo Viscarra debajo de los tres palos. Ya en los penales, anotaron los nueve primeros ejecutantes hasta que Alan Velasco pateó mal, el portero boliviano le detuvo el disparo y se concretó una de las páginas más tristes de la historia de Boca. A los pocos segundos, la hinchada estalló y pidió "que se vayan todos" desde los cuatro costados del estadio.