Festeja Independiente: Julio Vaccari recibió la mejor noticia con un lesionado

Lo festeja todo Independiente: Vaccari recibió la mejor noticia

Luego del empate 1 a 1 entre Independiente y Racing en el Estado Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, Julio Vaccari recibió una gran noticia. La misma tiene que ver con un futbolista de su plantel que regresará al verde césped en las próximas semanas, aunque aún no tiene fecha definida. Igualmente, el jugador que llegó en el último mercado de pases todavía no debutó con la camiseta del "Rojo", pero ya recibió el alta médica.

Se trata de Nicolás Freire, defensor que llegó proveniente de Inter Miami de la MLS de Estados Unidos a préstamo pero en plena recuperación de una lesión que lo tuvo varios meses inactivo. No es certero que pueda ser parte de los convocados en la próxima fecha, pero sí es cierto que está a disposición. De esta manera, el entrenador suma una cara más para su equipo mientras mantiene el liderazgo de la Zona B del Torneo Apertura y la vuelta del zaguero se daría antes de lo previsto.

Freire, más cerca del regreso a las canchas: sonríe Vaccari en Independiente

El central surgido en Argentinos Juniors viene de recuperarse de una rotura de ligamento cruzado de su rodilla derecha y ya entrena a las órdenes del técnico. De esta manera, se perfila para volver a ser parte de los citados contra Godoy Cruz de Mendoza tras la fecha FIFA. Dicho cruce tendrá lugar el fin de semana del domingo 30 de marzo donde el "Rojo" será local nuevamente ante su gente en Avellaneda, pero aún no hay horario definido.

En cuanto al campeonato, Independiente es líder en la Zona B junto a Rosario Central con 21 puntos producto de 10 partidos jugados, 6 triunfos, 3 empates y una derrota. En cuanto a la fase actual, los ocho primeros avanzarán a octavos de final para cruzarse con los clubes del Grupo A y luego habrá eliminación directa. Con seis jornadas por delante, el "Rey de Copas" tiene un pie en la siguiente ronda y se ilusiona con volver a ser campeón.

Nicolás Freire, cada vez más cerca de la vuelta en Independiente

Independiente vs. Racing siguió caliente: del "tercer grande" al "no ganó nada"

El clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing siguió muy caliente afuera de la cancha, después del 1-1 en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Quien abrió el juego en este sentido fue nada menos que Gustavo Costas, el entrenador de la "Academia", quien disparó en la conferencia de prensa que el trabajo del árbitro Nicolás Ramírez "fue muy alevoso" en favor del "Rojo". "Cobró todas las chiquititas para ellos, a nosotros no nos cobró nada... A veces no hace falta que te den penales, con todas las chiquitas te van metiendo y metiendo", insistió el director técnico de 62 años al respecto de las 18 infracciones que le sancionó a su equipo frente a las apenas dos que le cobró al local.

Posteriormente, consultado al respecto del testimonio de Costas, Julio Vaccari sostuvo que "son palabras de ese señor" y profundizó: "Yo no me voy a meter en lo que dice... Me toca dirigir al tercer grande del fútbol argentino, sólo hablo de ese equipo". Por último, le preguntaron a Martirena acerca de las apreciaciones del DT del "Rey de Copas" y lo cruzó feo: "Y bueno, todavía creo que no ganó nada con Independiente. Gustavo llegó y ganó dos Copas ya con Racing...".