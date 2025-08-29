El campeón europeo que quiere a Lomónaco y hace temblar a Independiente

Desde Alemania buscan a Lomónaco

Uno de los nombres que fue blanco de varios rumores en el mercado de pases fue Kevin Lomónaco y en el final de agosto volvió a quedar vinculado con un campeón europeo. Uno que está comenzando a recolectar jugadores argentinos en su plantel para ir en la búsqueda del bicampeonato en su país. Aunque pareciera que su propuesta económica no sería aceptada por Independiente.

En el plano local, el defensor estuvo en la mira de River porque Marcelo Gallardo que necesitaba una alternativa para darle un salto de calidad al plantel pero decidió inclinarse por los regresos de Lautaro Rivero y Sebastián Boselli. Mientras que en el exterior llegó a estar vinculado con conjuntos que se desempeñan en Inglaterra, España, Francia e Italia. A la lista mencionada es necesario agregar un país más.

Desde Alemania buscan a Lomónaco

"Bayer Leverkusen ha mostrado recientemente interés en Kevin Lomónaco de Independiente", expresan desde WerkselfXtra de acuerdo con la información que Lorenzo Lepore compartió. Una institución que viene de contratar a Equi Fernández en casi 50 millones de dólares, sumar a Claudio Echeverri en condición de préstamo y que lucha para tener a Exequiel Palacios tras un sondeo desde Medio Oriente.

En lo que respecta a los números, el vigente campeón de a Alemania se encuentra dispuesto a dar una cifra de 12 millones de euros que serían libres de impuestos, pero no aseguran que se abone en una cuota. Algo que va en un sentido contrario a lo que Independiente pretende por Kevin Lomónaco, debido a que dispone de una cláusula de 20 millones. Por otro lado, el jugador no tiene un apuro en ser vendido y analizará la propuesta en caso de que sea oficial.

Otro de los interesados que aparece por los servicios del defensor es el VfB Stuttgart pero no hay mayores precisiones de cuánto dinero estarían dispuestos a colocar para sacarlo del Rojo. Tampoco se conoce si lo están siguiendo para sumarlo en el mercado de pases del verano europeo del 2026 o harán un intento antes de que la ventana vigente llegue a su fin.

¿Se volverá a jugar el partido contra la U de Chile?

La noche del miércoles 27 de agosto fue la fecha límite que la CONMEBOL puso para que los dos equipos hagan sus descargos sobre la barbarie ocurrida días atrás en Avellaneda. Luego, el organismo se tomará un tiempo para analizar cada una de las pruebas y determinar cómo se resolverá una de las llaves de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Por otro lado, el partido entre Independiente y la Universidad de Chile dispone de estado "cancelado" que es muy distinto al de "suspendido". Esta última etiqueta permite que el encuentro se pueda reanudar en otro escenario, país o en el mismo lugar pero a puertas cerradas. Mientras que la primera habla de un juego que se va a definir en el escritorio por la gravedad de los incidentes.

Los rumores que circulan en los medios como en las redes sociales son varios y exponen diferentes tipos de resoluciones sobre los actos de salvajismo que quedaron a la vista de todos. Sin embargo, el veredicto final no fue ejecutado y deberá esperarse un tiempo prudencial para conocerlo.