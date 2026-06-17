Haaland marca doblete en goleada 4-1 de Noruega sobre Irak en el Mundial

El prolífico delantero Erling Haaland no tardó en estrenarse en el Mundial, ya que marcó dos goles en la victoria de Noruega 4-1 sobre Irak en el Grupo I el martes, lo que supuso una advertencia para las defensas rivales de cara al resto del torneo.
En el minuto 29 del primer partido de su selección en un Mundial en 28 años, Haaland se lanzó hacia el segundo palo para rematar un centro raso del lateral izquierdo David Moller Wolfe.
El veterano delantero iraquí Aymen Huseín se impuso en el salto a tres defensas para rematar de cabeza con fuerza en el minuto 39 y empatar el partido.
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Pero Haaland volvió a marcar cuatro minutos más tarde, sumando su gol 57 en 51 partidos internacionales, al aprovechar un pase atrás demasiado flojo de Zaid Tahseen que el portero Jalal Hassan, tras dudar, despejó y robotó en la rodilla del delantero para que la pelota llegara a la red.
El suplente noruego León Ostigard marcó de cabeza a la salida de un tiro de esquina en el minuto 76, y un gol en propia puerta de Huseín dejó el marcador en 4-1 en los últimos segundos.
La victoria situó a Noruega en lo más alto del Grupo I, por delante de Francia, que había vencido a Senegal por 3-1 más temprano en el día.
(Escrito por William SchombergEdición en Español de Manuel Farías)