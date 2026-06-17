Haaland marca doblete en goleada 4-1 de Noruega sobre Irak en el Mundial

El noruego Erling Haaland marca el segundo gol de su equipo

​El prolífico delantero Erling Haaland no tardó en estrenarse en el ‌Mundial, ya que ‌marcó dos goles en la victoria de Noruega 4-1 sobre Irak en el Grupo I el martes, lo que supuso una advertencia para las defensas rivales de cara ​al resto ⁠del torneo.

En el minuto 29 del ‌primer partido de su ⁠selección en un Mundial ⁠en 28 años, Haaland se lanzó hacia el segundo palo para rematar un ⁠centro raso del lateral izquierdo ​David Moller Wolfe.

El veterano ‌delantero iraquí Aymen Huseín ‌se impuso en el salto ⁠a tres defensas para rematar de cabeza con fuerza en el minuto 39 y empatar el partido.

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Pero ​Haaland ‌volvió a marcar cuatro minutos más tarde, sumando su gol 57 en 51 partidos internacionales, al aprovechar un pase atrás ⁠demasiado flojo de Zaid Tahseen que el portero Jalal Hassan, tras dudar, despejó y robotó en la rodilla del delantero para que la pelota llegara a la red.

El suplente noruego León Ostigard ‌marcó de cabeza a la salida de un tiro de esquina en el minuto 76, y un gol en propia puerta de Huseín dejó el ‌marcador en 4-1 en los últimos segundos.

La victoria situó a Noruega en lo ‌más alto ⁠del Grupo I, por delante de Francia, que había ​vencido a Senegal por 3-1 más temprano en el día.

(Escrito por William SchombergEdición en Español de Manuel Farías)