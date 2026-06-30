Haaland, héroe otra vez para Noruega, que se mete en octavos de final del Mundial

El noruego Erling Haaland celebra con sus compañeros el segundo gol de su equipo ante Costa de Marfil

Erling Haaland anotó a cuatro ‌minutos del ‌final el martes para asegurar la victoria 2-1 de Noruega sobre Costa de Marfil por los dieciseisavos de final ​del Mundial ⁠y programar un ‌choque en la ⁠próxima ronda ante ⁠Brasil.

El gol de Haaland en el minuto 86 llegó ⁠tras un remate ​mordido frente a ‌la portería, tras ‌un centro atrás desde ⁠la derecha, para sumar su quinto grito en el torneo.

El ​extremo ‌noruego Antonio Nusa abrió el marcador con un golazo a los 40 minutos, sacando ⁠un disparo con efecto que se coló en el ángulo.

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En tanto, el suplente Amad Diallo igualó a los 74 para el ‌elenco africano tras una gran jugada individual por la derecha tras una pared con un compañero.

Con ‌el triunfo, Noruega regresa a Nueva York para enfrentarse ‌a Brasil ⁠en los octavos de final el ​domingo.

Con información de Reuters