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Haaland, héroe otra vez para Noruega, que se mete en octavos de final del Mundial

30 de junio, 2026 | 16.08

Erling Haaland anotó a cuatro ‌minutos del ‌final el martes para asegurar la victoria 2-1 de Noruega sobre Costa de Marfil por los dieciseisavos de final ​del Mundial ⁠y programar un ‌choque en la ⁠próxima ronda ante ⁠Brasil.

El gol de Haaland en el minuto 86 llegó ⁠tras un remate ​mordido frente a ‌la portería, tras ‌un centro atrás desde ⁠la derecha, para sumar su quinto grito en el torneo.

El ​extremo ‌noruego Antonio Nusa abrió el marcador con un golazo a los 40 minutos, sacando ⁠un disparo con efecto que se coló en el ángulo.

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En tanto, el suplente Amad Diallo igualó a los 74 para el ‌elenco africano tras una gran jugada individual por la derecha tras una pared con un compañero.

Con ‌el triunfo, Noruega regresa a Nueva York para enfrentarse ‌a Brasil ⁠en los octavos de final el ​domingo.

Con información de Reuters

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