Godoy Cruz vs Riestra por el Torneo Clausura: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Godoy Cruz vivirá una verdadera final este sábado cuando reciba a Deportivo Riestra, en un partido correspondiente a la última fecha del Torneo Clausura. El Tomba atraviesa un año angustiante y necesita un milagro para no descender a la Primera Nacional: solo ganó uno de los últimos 19 partidos, una racha que lo condenó a depender de sí mismo y de otros resultados para mantener la categoría. Del otro lado, el Malevo llega tras perder su histórico invicto de 27 partidos como local ante Independiente, pero con la tranquilidad de tener confirmada su clasificación a los octavos de final, aunque todavía mantiene aspiraciones de acceder a la Copa Libertadores.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Godoy Cruz y Deportivo Riestra, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Godoy Cruz y Deportivo Riestra?

El partido entre Godoy Cruz y Deportivo Riestra por la última fecha del Torneo Clausura se jugará este sábado 18 de noviembre, a partir de las 17 (hora argentina) en el Estadio Feliciano Gambarte de Mendoza. El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports Premium para toda la Argentina. El árbitro principal del partido será Facundo Tello, con Lucas Novelli en el VAR.

El conjunto mendocino cierra un año para el olvido, en el que si bien alcanzó los octavos de final de la Copa Sudamericana, se derrumbó por completo en los últimos meses del campeonato local. El Bodeguero consiguió sumar de a tres únicamente en una ocasión desde el mes de mayo, una racha demoledora que obligó a la dirigencia a realizar cuatro cambios de entrenador en menos de doce meses. Ni Daniel Oldrá, ni Esteban Solari, ni Walter Ribonetto lograron enderezar el rumbo, y ahora Omar Asad tiene la responsabilidad de conseguir un resultado que mantenga viva la ilusión de la permanencia.

Para salvarse del descenso directo, Godoy Cruz necesita ganar y esperar que Aldosivi no supere a San Martín de San Juan en Mar del Plata. Solo ese escenario le permitirá al Tomba forzar un desempate por la permanencia y sostener con vida su sueño de evitar caer a la Primera Nacional.

Si Godoy Cruz gana y Aldosivi no logra la victoria, lo que se definirá es el rival del desempate. Si el equipo marplatense iguala con San Martín, el Tomba deberá medirse ante Aldosivi. En cambio, si los sanjuaninos triunfan, habrá un clásico cuyano como desempate, un escenario que agregaría dramatismo a una situación ya de por sí tensa para el fútbol mendocino.

Por el lado de Deportivo Riestra, el elenco dirigido por Gustavo Benítez perdió su colosal invicto de 27 partidos en condición de local tras caer ante Independiente por 1 a 0 en la jornada anterior. Ese resultado dejó ir toda posibilidad de ser líder de la Zona B y alejó al Malevo de los puestos que otorgan una plaza directa en la próxima Copa Libertadores. Sin embargo, el equipo ya tiene asegurada su presencia en los octavos de final del torneo.

Matemáticamente, Riestra todavía puede terminar en el tercer lugar de la Zona B y garantizarse el acceso a la fase previa de la Copa Libertadores, lo que sería histórico para la institución. Para lograrlo, tendría que ganar este partido y esperar la derrota de River Plate y Argentinos Juniors el domingo. Sin embargo, la diferencia de gol le juega en contra: con trece goles a favor, contra los 19 y los 17 de Argentinos y River respectivamente, el Malevo tendría que golear por seis goles de diferencia para asegurarse ese lugar.

A pesar de la dificultad, el equipo saldrá a buscar el triunfo especulando también con la posibilidad de quedar cuarto en la tabla anual y que se libere un cupo si alguno de los tres equipos que terminen por encima suyo (Rosario Central, Boca Juniors y quien se imponga en la pelea del tercer puesto entre River y Argentinos) sale campeón del Torneo Clausura.

Formaciones probables de Godoy Cruz y Deportivo Riestra

El técnico de Godoy Cruz, Omar Asad, planea realizar cambios importantes en el once inicial para este partido decisivo. El Turco apostará por un esquema ofensivo con el ingreso de Daniel Barrea, Tomás Rossi y Andrés Meli, quienes reemplazarán a Pol Fernández, Juan Morán y Lucas Arce respectivamente. La idea es salir a buscar el partido desde el primer minuto y aprovechar la localía para conseguir los tres puntos que mantienen viva la esperanza de permanencia.

El Tomba no reporta lesionados graves para este compromiso, aunque la situación anímica del plantel es delicada tras meses de malos resultados. Asad intentará transmitir confianza y determinación a sus dirigidos, sabiendo que cualquier error puede significar el descenso directo a la Primera Nacional.

Por el lado de Deportivo Riestra, Gustavo Benítez cuenta con toda su plantilla disponible, sin lesionados ni sancionados. El entrenador del Malevo se inclinaría por repetir el once que viene utilizando con regularidad en las últimas fechas, un esquema que ya sale "de memoria" para sus futbolistas y que le ha dado buenos resultados a lo largo del semestre.

La formación de Riestra se caracteriza por una línea de tres centrales, dos carrileros en las bandas (Nicolás Sansotre y Pedro Ramírez), tres volantes en el medio y un ataque conformado por Jonathan Herrera, goleador del equipo con seis tantos en el torneo, y Alexander Díaz.

Probable formación de Godoy Cruz: Franco Petroli; Tomás Rossi, Juan Escobar, Federico Rasmussen; Facundo Altamira, Vicente Poggi, Nicolás Fernández, Andrés Meli; Santino Andino, Agustín Auzmendi, Daniel Barrea.

Probable formación de Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Jonathan Goitia, Anthony Alonso; Jonathan Herrera, Alexander Díaz.

Godoy Cruz vs Deportivo Riestra: Ficha técnica