Godoy Cruz vs Atlético Mineiro por Copa Sudamericana: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Godoy Cruz recibirá este jueves al Atlético Mineiro en el Estadio Feliciano Gambarte con la difícil misión de revertir el 2-1 adverso del partido de ida para avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El Tomba, bajo la dirección de Walter Ribonetto quien debutó como técnico en el encuentro de Brasil, buscará aprovechar la localía para dar vuelta una serie que se definió en los últimos minutos del primer encuentro con el gol agónico de Hulk a los 89 minutos.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Godoy Cruz y Atlético Mineiro, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Godoy Cruz y Atlético Mineiro?

El partido entre Godoy Cruz y Atlético Mineiro por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana se jugará este jueves 21 de agosto de 2025, a partir de las 19:00 horas (hora argentina) en el Estadio Feliciano Gambarte de Mendoza. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será el chileno Felipe González, quien contará con el apoyo del VAR a cargo de su compatriota Miguel Araos.

Walter Ribonetto tendrá la oportunidad de dirigir por primera vez en el estadio mendocino a nivel internacional después de haber debutado como técnico del Tomba precisamente en el partido de ida disputado en Brasil. El estratega llegó al club tras la salida de Esteban Solari, quien fue cesanteado después de una serie de resultados adversos en el torneo local que evidenciaron las dificultades defensivas del equipo.

El conjunto mendocino viene de sufrir una dura derrota por 4-2 ante River en el Monumental por la Liga Profesional, resultado que puso en evidencia los problemas que atraviesa el equipo en el plano doméstico. Esta situación añade presión extra al encuentro de vuelta, ya que Godoy Cruz necesita no solo revertir la serie continental sino también recuperar confianza para el torneo local.

Para este compromiso decisivo, Ribonetto presentaría algunos cambios respecto a la formación que saltó en Brasil, con Agustín Auzmendi como principal referencia ofensiva tras su buena actuación ante River donde marcó dos goles. El técnico también contará con el desequilibrio de Santino Andino por las bandas, quien será clave para generar las ocasiones de gol que necesita el Tomba para dar vuelta la serie.

El Atlético Mineiro llega con una ventaja mínima pero significativa después de haber conseguido una remontada agónica en Belo Horizonte, cuando logró dar vuelta el marcador en los últimos minutos del encuentro. La experiencia continental del Galo, dirigido por Cuca, será un factor clave para intentar administrar la ventaja obtenida en casa y avanzar a los cuartos de final de la competición.

Sin embargo, el equipo brasileño no atraviesa su mejor momento en el torneo local, ya que viene de caer el fin de semana por 3-1 ante Gremio y se ubica en la posición 11 del Brasileirao con 24 unidades. Esta situación podría jugar a favor de Godoy Cruz, que enfrentará a un rival que no llega en su mejor forma futbolística, aunque mantiene la ventaja psicológica de haber ganado el primer encuentro.

Este será prácticamente el primer antecedente entre ambos equipos en competiciones oficiales, lo que añade un componente de incertidumbre al encuentro. La Copa Sudamericana se presenta como una oportunidad única para Godoy Cruz de avanzar en una competición internacional, mientras que para Atlético Mineiro representa la chance de continuar su camino hacia un nuevo título continental que le permita recuperar protagonismo en el ámbito sudamericano.

Formaciones probables de Godoy Cruz y Atlético Mineiro

El técnico de Godoy Cruz, Walter Ribonetto, deberá afrontar este encuentro decisivo con algunas bajas importantes que condicionan sus opciones tácticas. El estratega no podrá contar con Juan Bautista Cejas, quien emigró a la liga griega y ya no forma parte de la disciplina del club, mientras que Tomás Pozzo y Nahuel Ulariaga permanecen lesionados y tampoco estarán disponibles para este compromiso crucial.

A pesar de estas ausencias, Ribonetto dispondría de un once que incluiría a Franco Petroli en el arco, con una línea defensiva conformada por Juan Morán, Juan Escobar, Mateo Mendoza y Lucas Arce. En el mediocampo, Vicente Poggi actuaría como único volante de contención, mientras que Santino Andino, Nicolás Fernández, Guillermo Fernández y Facundo Altamira completarían la zona media, con Agustín Auzmendi como referencia ofensiva.

Atlético Mineiro, por su parte, no registra bajas significativas para este encuentro, lo que le otorga al técnico Cuca mayor flexibilidad táctica y la posibilidad de mantener la base del equipo que logró la victoria en la ida. El entrenador brasileño dispondría de toda su plantilla para enfrentar este partido decisivo, una ventaja importante considerando la importancia del encuentro.

La formación probable del Galo incluiría a Everson bajo los tres palos, con una defensa integrada por Guilherme Arana, Junior Alonso, Lyanco y Renzo Saravia. En el mediocampo actuarían Alexsander, Alan Franco y Tomás Cuello, mientras que el tridente ofensivo estaría conformado por Gustavo Scarpa, Rony y la figura principal del equipo, Hulk, quien suma 15 goles en 34 partidos durante 2025 y fue precisamente el autor del gol decisivo en la ida.

Probable formación de Godoy Cruz: Franco Petroli; Juan Morán, Juan Escobar, Mateo Mendoza, Lucas Arce; Vicente Poggi; Santino Andino, Nicolás Fernández, Guillermo Fernández, Facundo Altamira; Agustín Auzmendi.

Probable formación de Atlético Mineiro: Everson; Guilherme Arana, Junior Alonso, Lyanco, Renzo Saravia; Alexsander, Alan Franco, Tomás Cuello; Gustavo Scarpa, Rony, Hulk.

Godoy Cruz vs Atlético Mineiro: Ficha técnica