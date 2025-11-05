Girona vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Liga

Girona recibe el próximo sábado 8 de noviembre a Alavés por la fecha 12 de la Liga, a partir de las 10:00 (hora Argentina) en el estadio Municipal de Montilivi.
Así llegan Girona y Alavés
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga
Girona cayó 1 a 2 ante Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 2 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 7 goles a sus oponentes y le han marcado 8 en su portería .
Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga
Alavés llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Espanyol. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 5 goles y le han anotado 4 en su arco.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 5 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Alavés fue el ganador por 0 a 1.
El local está en el vigésimo puesto con 7 puntos (1 PG - 4 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 15 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (4 PG - 3 PE - 4 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|30
|11
|10
|0
|1
|16
|2
|Barcelona
|25
|11
|8
|1
|2
|15
|3
|Villarreal
|23
|11
|7
|2
|2
|12
|8
|Alavés
|15
|11
|4
|3
|4
|1
|20
|Girona
|7
|11
|1
|4
|6
|-14
Fechas y rivales de Girona en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 13: vs Betis: 23 de noviembre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Real Madrid: 30 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Elche: 7 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 13: vs Celta: 22 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Barcelona: 29 de noviembre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Real Sociedad: 6 de diciembre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
Horario Girona y Alavés, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela: 09:00 horas