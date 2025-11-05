EN VIVO
GIRONA

Girona vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Liga

05 de noviembre, 2025 | 10.38

Girona recibe el próximo sábado 8 de noviembre a Alavés por la fecha 12 de la Liga, a partir de las 10:00 (hora Argentina) en el estadio Municipal de Montilivi.

Así llegan Girona y Alavés

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona cayó 1 a 2 ante Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 2 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 7 goles a sus oponentes y le han marcado 8 en su portería .

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Espanyol. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 5 goles y le han anotado 4 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 5 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Alavés fue el ganador por 0 a 1.

El local está en el vigésimo puesto con 7 puntos (1 PG - 4 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 15 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (4 PG - 3 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
Real Madrid3011100116
2
Barcelona251181215
3
Villarreal231172212
8
Alavés15114341
20
Girona711146-14
DataFactory

Fechas y rivales de Girona en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 13: vs Betis: 23 de noviembre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Real Madrid: 30 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Elche: 7 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 17: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 13: vs Celta: 22 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Barcelona: 29 de noviembre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Real Sociedad: 6 de diciembre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 17: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
Horario Girona y Alavés, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas
