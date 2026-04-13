Muere el jugador ghanés Dominic Frimpong en un ataque contra el autobús del Berekum Chelsea

​El extremo del Berekum Chelsea, Dominic Frimpong, ha ‌fallecido durante ‌un atraco a mano armada en el autobús del equipo cuando regresaban de un partido fuera de casa de la Premier League ​de ⁠Ghana el domingo, según ‌informó la Federación de ⁠Fútbol de Ghana (GFA).

El ⁠incidente tuvo lugar en la carretera de Goaso a Bibiani, ⁠cuando el equipo regresaba ​a casa tras ‌el partido contra ‌el Samartex en Samreboi, ⁠al sur del país.

"De regreso a Berekum desde Samreboi, nuestro autobús fue ​atacado ‌por un grupo de ladrones armados que bloquearon la carretera para impedir nuestro paso", dijo el ⁠club en un comunicado el lunes.

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"Hombres enmascarados armados con pistolas y rifles de asalto comenzaron a disparar contra nuestro autobús cuando el conductor ‌intentó dar marcha atrás. Los jugadores y el personal huyeron a los matorrales cercanos para ponerse a cubierto".

La Federación ‌Ghanesa de Fútbol (GFA) confirmó posteriormente que Frimpong, de 20 años, ‌había ⁠fallecido en el incidente.

Con información de Reuters