Muere el jugador ghanés Dominic Frimpong en un ataque contra el autobús del Berekum Chelsea

El extremo del Berekum Chelsea, Dominic Frimpong, ha fallecido durante un atraco a mano armada en el autobús del equipo cuando regresaban de un partido fuera de casa de la Premier League de Ghana el domingo, según informó la Federación de Fútbol de Ghana (GFA).
El incidente tuvo lugar en la carretera de Goaso a Bibiani, cuando el equipo regresaba a casa tras el partido contra el Samartex en Samreboi, al sur del país.
"De regreso a Berekum desde Samreboi, nuestro autobús fue atacado por un grupo de ladrones armados que bloquearon la carretera para impedir nuestro paso", dijo el club en un comunicado el lunes.
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"Hombres enmascarados armados con pistolas y rifles de asalto comenzaron a disparar contra nuestro autobús cuando el conductor intentó dar marcha atrás. Los jugadores y el personal huyeron a los matorrales cercanos para ponerse a cubierto".
La Federación Ghanesa de Fútbol (GFA) confirmó posteriormente que Frimpong, de 20 años, había fallecido en el incidente.
Con información de Reuters