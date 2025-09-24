Gavi, del Barça, estará de baja hasta cinco meses por una operación de rodilla

FOTO DE ARCHIVO. Gavi, del FC Barcelona, durante el calentamiento antes del partido de LaLiga contra el Deportivo Alavés, en el Estadi Olímpic Lluís Companys, Barcelona, España

ters) -El centrocampista del Barcelona Gavi estará de baja hasta cinco meses tras someterse a una operación de rodilla para solucionar una lesión de menisco, según ha informado el campeón de LaLiga.

El internacional español de 21 años, que se rompió el ligamento cruzado anterior (LCA) en noviembre de 2023, se lesionó la rodilla derecha en un entrenamiento en agosto después de participar en los dos primeros partidos de la temporada del Barça.

"Gavi se ha sometido a una artroscopia para resolver una lesión en el menisco interno. Se ha procedido a suturarlo con el fin de preservar el menisco. El tiempo de recuperación se estima en torno a 4-5 meses", dijo el Barça en un comunicado a última hora del martes.

El Barça es segundo en LaLiga, cinco puntos por detrás del Real Madrid, pero con un partido menos. El jueves visita al Real Oviedo.

Con información de Reuters