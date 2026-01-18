Galatasaray vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Champions

El juego entre Galatasaray y Atlético de Madrid se disputará el próximo miércoles 21 de enero por la fecha 7 de la Champions, a partir de las 14:45 (hora Argentina) en el estadio Rams Park.

Así llegan Galatasaray y Atlético de Madrid

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Galatasaray en partidos de la Champions

Galatasaray busca levantarse de su derrota ante Mónaco en el Stade Louis II. En los duelos recientes, ha ganado 3 y ha perdido 1, con 7 goles marcados y con 3 en su arco.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Champions

En la jornada anterior, Atlético de Madrid derrotó 3-2 a PSV. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 3 triunfos y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 13 goles y le marcaron 9 en su arco.

El historial de resultados muestra la ventaja con la que cuenta el conjunto visitante ante el local tras haber ganado 2 de los últimos 2 partidos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 25 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League 2015 - 2016, y Atlético de Madrid lo ganó por 2 a 0.





Fecha y rival de Galatasaray en el próximo partido de la Champions

Fecha 8: vs Manchester City: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Atlético de Madrid en el próximo partido de la Champions

Fecha 8: vs FK Bodo/Glimt: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Horario Galatasaray y Atlético de Madrid, según país