Galatasaray vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Champions

El juego entre Galatasaray y Atlético de Madrid se disputará el próximo miércoles 21 de enero por la fecha 7 de la Champions, a partir de las 14:45 (hora Argentina) en el estadio Rams Park.
Así llegan Galatasaray y Atlético de Madrid
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Galatasaray en partidos de la Champions
Galatasaray busca levantarse de su derrota ante Mónaco en el Stade Louis II. En los duelos recientes, ha ganado 3 y ha perdido 1, con 7 goles marcados y con 3 en su arco.
Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Champions
En la jornada anterior, Atlético de Madrid derrotó 3-2 a PSV. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 3 triunfos y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 13 goles y le marcaron 9 en su arco.
El historial de resultados muestra la ventaja con la que cuenta el conjunto visitante ante el local tras haber ganado 2 de los últimos 2 partidos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 25 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League 2015 - 2016, y Atlético de Madrid lo ganó por 2 a 0.
Fecha y rival de Galatasaray en el próximo partido de la Champions
- Fecha 8: vs Manchester City: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de Atlético de Madrid en el próximo partido de la Champions
- Fecha 8: vs FK Bodo/Glimt: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)
Horario Galatasaray y Atlético de Madrid, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
- Colombia y Perú: 12:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
- Venezuela: 13:45 horas