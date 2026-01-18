Clima hoy con calor en Santa Fe y Rosario: cómo será el domingo 18 de enero de 2026

El clima vuelve a marcar el ritmo del fin de semana largo en Santa Fe y Rosario. Después de un sábado atravesado por la inestabilidad en algunos sectores, el domingo 18 de enero de 2026 se perfila con mejores condiciones generales, aunque sin abandonar del todo la lógica del verano húmedo del Litoral.

El pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipan calor moderado a intenso, cielo mayormente nublado y bajas probabilidades de precipitaciones, en una postal típica de enero que combina alivios parciales con la persistencia de altas temperaturas.

El panorama del domingo confirma una tendencia que se repite en enero: temperaturas altas, humedad persistente y lluvias cada vez más puntuales y localizadas. Especialistas del SMN señalando que estos episodios breves y dispersos son parte del nuevo equilibrio climático de la región.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este domingo

En la ciudad de la bandera, el domingo se presenta con una temperatura mínima de 19° y una máxima de 31°. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con condiciones estables y sin lluvias significativas.

Hacia la tarde y la noche, el pronóstico mantiene probabilidades bajas de precipitaciones (0 a 10%), con nubosidad variable y sin eventos intensos previstos. Un escenario que responde al patrón de inestabilidad débil típico de esta época del año.

Pronóstico de Rosario.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este domingo

En la capital provincial, el domingo será caluroso y mayormente estable. La mínima se ubica en 20° y la máxima alcanza los 32°, con cielo mayormente nublado durante gran parte de la jornada.

Las chances de lluvia son muy bajas (0 a 10%), tanto por la mañana como por la tarde y la noche. No se esperan tormentas relevantes, lo que consolida un domingo apto para actividades al aire libre, con las precauciones habituales frente al calor.

Pronóstico de Santa Fe.

Las recomendaciones del SMN por el intenso calor en Santa Fe y Rosario