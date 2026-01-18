Newcastle United vs PSV: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Champions

El duelo entre Newcastle United y PSV correspondiente a la fecha 7 se disputará en el estadio St. James Park desde las 17:00 (hora Argentina), el miércoles 21 de enero.

Así llegan Newcastle United y PSV

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 2 en el partido anterior.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Champions

En su visita anterior, Newcastle United empató por 2 con Bayer Leverkusen. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 3 victorias y 1 derrota, con 12 goles marcados y con 4 en su valla.

Últimos resultados de PSV en partidos de la Champions

A PSV no le alcanzó el marcador y perdió 2 a 3 ante Atlético de Madrid. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 victorias y 2 empates, tiene 14 goles a favor y ha recibido 8 en contra.

Horario Newcastle United y PSV, según país