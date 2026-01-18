Clima inestable hoy en Córdoba: pronóstico y cómo será el domingo 18 de enero

Las primeras horas del domingo estarán marcadas por un cielo mayormente cubierto, temperaturas suaves y una humedad elevada que mantendrá una sensación térmica estable desde la madrugada

El domingo se presenta con un escenario meteorológico marcado por la inestabilidad en la provincia. El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con lluvias y temperaturas moderadas, en un contexto típico del clima en Córdoba durante la segunda mitad de enero. El clima mantendrá características cambiantes a lo largo del día.

Clima en Córdoba durante la mañana del domingo

Las primeras horas del domingo 18 de enero comenzarán con un ambiente cálido a templado, con una temperatura mínima estimada en 20 grados. El cielo se presentará mayormente cubierto, con nubosidad persistente desde la madrugada, una condición que limitará el ascenso térmico temprano.

La sensación térmica se mantendrá estable durante la mañana, sin cambios bruscos. La presencia de humedad será un factor constante, favoreciendo un ambiente pesado, aunque sin extremos de calor. Este comportamiento responde a la continuidad de un sistema inestable que afecta a gran parte de la región central del país.

En este tramo del día, las precipitaciones todavía podrían ser aisladas, pero el escenario ya anticipa una evolución hacia condiciones más activas conforme avance la jornada.

Pronóstico del tiempo para la tarde: lluvias generalizadas

Durante la tarde, el pronóstico del tiempo señala una alta probabilidad de lluvias, que alcanza el 90%. Este dato convierte a las precipitaciones en el fenómeno central del domingo, con chances de chaparrones y lluvias de variada intensidad.

La temperatura máxima se ubicará en torno a los 24 grados, reflejando un leve descenso respecto de jornadas anteriores. Este comportamiento térmico evidencia un poco cambio de temperatura, producto de la nubosidad persistente y el ingreso de aire más fresco en niveles bajos de la atmósfera.

Las lluvias podrían desarrollarse de manera más continua hacia la tarde y extenderse hasta la noche. Este tipo de eventos es frecuente en el clima en Córdoba cuando se combinan humedad elevada y sistemas de baja presión, especialmente en enero.

Viento del sur y condiciones hacia la noche

El viento soplará desde el sector sur a una velocidad aproximada de 7 kilómetros por hora. Esta circulación contribuirá a moderar las temperaturas y a sostener el ambiente templado durante gran parte del día.

Hacia la noche, las condiciones de inestabilidad se mantendrán, con probabilidad de lluvias persistentes o intermitentes. El cielo continuará cubierto y la temperatura descenderá lentamente, aunque sin registros fríos. El clima nocturno estará dominado por la humedad y la falta de amplitud térmica.

Durante la tarde, las precipitaciones ganarán protagonismo, con chaparrones y lluvias de distinta intensidad, acompañadas por una temperatura máxima moderada que reflejará un leve descenso térmico

Si bien no se prevén fenómenos severos, el elevado porcentaje de precipitaciones obliga a considerar un domingo mayormente pasado por agua en distintos puntos de la provincia.

Un domingo marcado por la inestabilidad climática

El domingo 18 de enero se perfila como una jornada con características típicas de primavera avanzada, pero con un fuerte protagonismo de las lluvias. El pronóstico del tiempo destaca la persistencia de condiciones inestables y un descenso leve de la temperatura máxima.

El clima en Córdoba mostrará un equilibrio entre ambiente cálido a templado y precipitaciones frecuentes, sin cambios térmicos significativos. Este escenario refuerza la tendencia de un enero dinámico, donde el clima alterna períodos de calor con jornadas más frescas y húmedas.

En este contexto, el seguimiento de las condiciones meteorológicas resulta clave para comprender la evolución del tiempo durante el cierre del fin de semana, que estará claramente influenciado por la inestabilidad y las lluvias.