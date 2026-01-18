Juventus vs Benfica: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Champions

El cotejo entre Juventus y Benfica, por la fecha 7 de la Champions, se jugará el próximo miércoles 21 de enero, a partir de las 17:00 (hora Argentina), en el Allianz Stadium.

Así llegan Juventus y Benfica

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Champions

Juventus logró un triunfo por 2-0 ante Pafos. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso, igualó 2 y ganó 1, en los que acumuló 6 goles en contra frente a 8 a favor.

Últimos resultados de Benfica en partidos de la Champions

Benfica llega con ventaja tras derrotar a Napoli con un marcador 2 a 0. La visita ha sido vencida 3 veces ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 4 goles y le han convertido 5.

El historial del torneo favorece al conjunto visitante. En los últimos 3 enfrentamientos entre sí, siempre se quedó con el triunfo. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 29 de enero, en Fase de liga del torneo UEFA Champions League - 2024-2025, y fue Benfica quien ganó 0 a 2.





Fecha y rival de Juventus en el próximo partido de la Champions

Fecha 8: vs Mónaco: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Benfica en el próximo partido de la Champions

Fecha 8: vs Real Madrid: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Horario Juventus y Benfica, según país