Manchester United vs Manchester City por la Premier League: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El Manchester United de Lisandro Martínez y Manchester City se enfrentarán este sábado en el derby número 198 de la ciudad, en un partidazo por la jornada 22 de la Premier League. Los Diablos Rojos buscan su primer triunfo bajo la dirección interina de Michael Carrick tras el despido de Ruben Amorim, mientras que los Citizens llegan invictos en nueve partidos de liga y necesitan seguir recortando distancia con el líder Arsenal.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa: cuándo juegan Manchester United y Manchester City, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Manchester United y Manchester City?

El clásico de Manchester se disputará el sábado 17 de enero de 2026 a las 09:30 (hora argentina) en Old Trafford. El partido será transmitido en vivo por ESPN en televisión y Disney+ por streaming, en uno de los clásicos más atractivos de la temporada en Inglaterra. Este será el partido debut de Michael Carrick como técnico interino del United hasta final de temporada, tras su nombramiento oficial el 13 de enero.

Manchester United atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. El club despidió a Ruben Amorim el 5 de enero después de apenas 14 meses en el cargo, luego de un empate 1-1 con Leeds United que dejó al equipo en séptima posición con 32 puntos. El portugués dejó un saldo de 8 victorias, 8 empates y 5 derrotas en 21 partidos de Premier League, además de haber sido eliminado en primera ronda tanto de la Copa de la Liga como de la FA Cup.

Darren Fletcher, promovido desde el equipo sub-18, estuvo a cargo del equipo de forma provisional y dirigió el empate 2-2 con Burnley el 7 de enero. Sin embargo, la dirigencia eligió a Michael Carrick para asumir el resto de la temporada. El exmediocampista de 44 años, que tuvo una racha invicta de tres partidos como interino en noviembre de 2021 tras la salida de Ole Gunnar Solskjaer, tendrá su debut más complicado posible: el derbi ante el City en Old Trafford.

Las bajas confirmadas para Carrick son un dolor de cabeza. El United necesita reaccionar urgente con su plantel reforzado en la ventana de enero con las llegadas de Benjamin Šeško, Matheus Cunha y Bryan Mbeumo, entre otros. El objetivo es recuperar posiciones europeas y salvar una temporada que amenaza con ser catastrófica para una institución acostumbrada a pelear títulos.

Manchester City, por su parte, llega con un presente futbolístico mucho más estable. Pep Guardiola, que renovó su contrato hasta 2027, tiene a su equipo segundo en la tabla con 43 puntos, a seis del líder Arsenal. Los Citizens están invictos en sus últimos nueve partidos de liga (6 victorias, 3 empates), aunque vienen de empatar sus últimos tres encuentros ligueros, dejando escapar cuatro puntos desde posiciones ganadoras.

El equipo de Guardiola tuvo un arranque de año con resultados mixtos: empató 0-0 con Sunderland el 1 de enero, igualó 1-1 ante Chelsea el 4, pero el 10 goleó 10-1 a Exeter City en la FA Cup, con debut y gol de Antoine Semenyo. Las incorporaciones de Gianluigi Donnarumma, Tijjani Reijnders, Ryan Cherki y Semenyo le dan más profundidad a un plantel que busca su quinta Premier League en seis años.

El historial reciente del derbi favorece claramente al City. En el último enfrentamiento en septiembre, los Citizens golearon 3-0 en el Etihad con doblete de Erling Haaland, y acumulan cuatro partidos sin perder ante su rival de ciudad en la Premier League. Sin embargo, los derbis en Old Trafford suelen ser más cerrados, y Carrick intentará aprovechar el factor local para empezar su ciclo con un golpe de autoridad.

Formaciones probables de Manchester United y Manchester City

Michael Carrick planea un cambio de sistema respecto a lo que venía haciendo Amorim. Se espera que el United se pare con un 4-2-3-1, con Senne Lammens bajo los tres palos tras su fichaje en esta ventana de transferencias. La defensa estaría formada por Diogo Dalot como lateral derecho, la dupla central de Ayden Heaven y Lisandro Martínez, y Luke Shaw por izquierda. El capitán Harry Maguire podría ser una alternativa en caso de que Heaven no arranque de titular.

En el doble pivote, Carrick confiaría en Casemiro y Manuel Ugarte para darle solidez al mediocampo. El brasileño viene siendo criticado por sus actuaciones, pero el técnico interino necesita experiencia en una posición clave del campo. Por delante, Bruno Fernandes actuaría como enganche, acompañado por Matheus Cunha en la izquierda y Patrick Dorgu en la derecha, dos de las apuestas del mercado de invierno. Arriba, Benjamin Šeško será la referencia de área.

Guardiola tiene más dudas tácticas que el United. El City también usaría un 4-2-3-1, aunque podría variar a un 4-3-3 dependiendo del rival. Gianluigi Donnarumma, fichado desde el PSG, se perfila como titular en el arco. La línea de cuatro estaría conformada por Matheus Nunes como lateral derecho, la dupla central de Abdukodir Khusanov y Nathan Aké, y Tom O'Reilly por izquierda. Rico Lewis podría ser una alternativa en el lateral derecho.

En el mediocampo, la dupla de Tijjani Reijnders y Rodri le daría equilibrio entre marca y salida limpia. El español es indiscutido en el esquema de Guardiola, y Reijnders llegó para aportar más dinámica desde el medio. Arriba, el tridente ofensivo estaría compuesto por Jeremy Doku en la derecha, Ryan Cherki como mediapunta, y Antoine Semenyo en la izquierda. Erling Haaland será el referente de área, con dos goles en el último derbi y hambre de seguir sumando.

Manchester United: Senne Lammens; Diogo Dalot, Ayden Heaven, Lisandro Martínez, Luke Shaw; Casemiro, Manuel Ugarte; Patrick Dorgu, Bruno Fernandes, Matheus Cunha; Benjamin Šeško. DT: Michael Carrick.

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Nathan Aké, Tom O'Reilly; Tijjani Reijnders, Rodri; Jeremy Doku, Ryan Cherki, Antoine Semenyo; Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.

Manchester United vs Manchester City: Ficha técnica