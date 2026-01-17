Después de criticar los festivales populares, Milei cantó en Jesús María: "Córdoba me ayudó a ser presidente"

El presidente Javier Milei participó en la noche del viernes de una de las veladas del Festival Nacional e Internacional de Doma y Folklore de Jesús María, luego de criticar los festivales populares y en medio de los incendios en la Patagonia, a los que ni se acercó. En Córdoba, el Presidente subió al escenario, agradeció a la provincia y hasta cantó junto al Chaqueño Palavacino. Este sábado, Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea.
EE.UU creó un “Directorio de la Paz”para Gaza e invitó a Argentina a ser miembro
Trump avanza con el plan de 20 puntos para Gaza que impulsó en la firma del alto al fuego en octubre, que incluirá un ingreso masiva de ayuda humanitaria, mientras que Israel sigue sin cumplir con ambos puntos.
Milei viaja a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea
Javier Milei viajará este sábado a Asunción, Paraguay, para participar de la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. El país anfitrión asumirá de esta forma la presidencia pro tempore del bloque.
Además de ser parte de la firma del acuerdo con la Unión Europea, Milei busca dar una señal de respaldo a Santiago Peña, presidente de Paraguay, en su asunción en la presidencia del Mercosur.
La comitiva argentina tenía horario de partida hacia Paraguay a las 9, según consignó la agencia Noticias Argentinas. Luego de una breve estadía en suelo paraguayo, Milei comenzará su viaje a Suiza, donde disertará en el Foro Económico de Davos.
Javier Milei participó de la jornada del viernes del Festival de Doma y Folklore de Jesús María, se subió al escenario y hasta cantó con el Chaqueño Palavecino, mientras todavía ni siquiera se acercó a la Patagonia, donde desde hace días los brigadistas luchan por contener el fuego. Pese a haber criticado con dureza los festivales populares, el Presidente viajó a Córdoba y destacó el Festival: "Nos hace quedar bien en todo el mundo, por el respeto y valor de nuestras tradiciones".
Javier Milei llegó al anfiteatro José Hernández en compañía de Martín Menem mientras cantaba el Chaqueño Palavecino, quien lo saludó y le agradeció su visita a Jesús María. "Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que me ayudó a ser presidente", enfatizó Milei sobre el escenario, donde también destacó la importancia cultural del evento folklórico.
Pero el momento más insólito se vivió cuando el Presidente le pidió al Chaqueño Palavecino que cantara Amor salvaje "en honor al amor" que el mandatario siente por la provincia. El artista entonces lo invitó a cantar su hit a dúo y aunque Milei primero se excusó asegurando que no le "da el piné" y que es solo un amateur, terminó subiendo al escenario.
Golpe a la reforma laboral: tres patronales clave se oponen al proyecto de Milei
Exclusivo: las principales cámaras de Comercio y la mayor representante de fábricas metalúrgicas cursaron notas a senadores y gobernadores para objetar cinco artículos de la iniciativa. Son los que ponen fin a la vigencia de las cuotas forzosas que las financian y el que altera el orden de importancia de las negociaciones para darle prioridad a las de menor nivel.
Al menos tres cámaras patronales manifestaron su rechazo al proyecto oficial de reforma laboral. Se trata de las dos principales entidades mercantiles, la Cámara de Comercio (CAC) y la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), y de la mayor organización de fábricas metalúrgicas (Adimra), según pudo constatar El Destape. Las principales razones para oponerse pasan por la caída de la vigencia de aportes especiales que financian sus actividades gremiales, así como la pérdida de representatividad a expensas de unidades de negociación de menor nivel.