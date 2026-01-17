Después de criticar los festivales populares, Milei cantó en Jesús María: "Córdoba me ayudó a ser presidente"

Javier Milei participó de la jornada del viernes del Festival de Doma y Folklore de Jesús María, se subió al escenario y hasta cantó con el Chaqueño Palavecino, mientras todavía ni siquiera se acercó a la Patagonia, donde desde hace días los brigadistas luchan por contener el fuego. Pese a haber criticado con dureza los festivales populares, el Presidente viajó a Córdoba y destacó el Festival: "Nos hace quedar bien en todo el mundo, por el respeto y valor de nuestras tradiciones".

Javier Milei llegó al anfiteatro José Hernández en compañía de Martín Menem mientras cantaba el Chaqueño Palavecino, quien lo saludó y le agradeció su visita a Jesús María. "Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que me ayudó a ser presidente", enfatizó Milei sobre el escenario, donde también destacó la importancia cultural del evento folklórico.

Pero el momento más insólito se vivió cuando el Presidente le pidió al Chaqueño Palavecino que cantara Amor salvaje "en honor al amor" que el mandatario siente por la provincia. El artista entonces lo invitó a cantar su hit a dúo y aunque Milei primero se excusó asegurando que no le "da el piné" y que es solo un amateur, terminó subiendo al escenario.