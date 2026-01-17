En el marco de la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) celebrada este sábado en Paraguay, la titular de la UE, Úrsula von der Leyen, destacó al pacto como "un mensaje fuerte" frente a los nuevos aranceles que anunció Donald Trump a los ocho países europeos que no respaldan sus pretensiones en Groenlandia. Aseguró que el pacto responde "al aislamiento creciente en el mundo" y que además "refleja una elección clara y deliberada: elegimos el comercio justo frente a los aranceles; elegimos una asociación de largo plazo frente al aislamiento; y, sobre todo, queremos ofrecer beneficios reales y tangibles a nuestras sociedades y empresas", agregó Von der Leyen.

Tras la intervención militar en Venezuela, el presidente Trump anunció su deseo de anexionar Groenlandia como parte del territorio norteamericano "por un asunto de seguridad nacional" frente a una presunta creciente presencia militar de Rusia y China en la región del Ártico. En ese contexto, tanto Groenlandia como Dinamarca se opusieron a los planteos de Trump y reforzaron su presencia militar en la isla ártica. A eso se sumaron otros países como Francia, el Reino Unido, Alemania, Finlandia, Noruega, Suecia y Países Bajos, quienes respaldaron a Dinamarca en su soberanía sobre el territorio y a Groenlandia en su derecho de autodeterminación. Finalmente Trump anunció un 10% de aranceles a las exportaciones de éstos ocho países, con posibilidad de aumentar hasta un 25% si no se consigue un acuerdo oportuno para él en junio.

El tratado, rubricado en la sede del Banco Central de Paraguay, contó con la presencia de los cancilleres de los países miembros y de los presidentes Santiago Peña, de Paraguay; Yamandú Orsi, de Uruguay; Rodrigo Paz, por Bolivia; y Javier Milei por la Argentina, aparte de la delegación diplomática europea encabezada por Von der Leyen.

Para Milei, el entendimiento se trató del "mayor hito en la historia del Mercosur" desde su creación. También le atribuyó a la Argentina que se haya podido firmar el acuerdo, asegurando que es "el resultado de una decisión estratégica que la Argentina contribuyó a impulsar con determinación" durante su presidencia al frente del bloque. No mencionó en ningún momento a otros presidentes como el brasileño Lúiz Inácio Lula da Silva, a quien Von der Leyen elogió ayer como "el artífice" del pacto.

El acto formal de la firma del acuerdo fue hecha por el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, y los cancilleres de los países del Mercosur: Pablo Quirno (Argentina); Mauro Vieira (Brasil); Rubén Ramírez (Paraguay); y Mario Lubetkin (Uruguay). De la contraparte europea firmaron Úrsula von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, António Costa. El gran ausente entre los líderes del Mercosur fue Lula da Silva, quien no pudo asistir por cambios de protocolo de último momento.

El sector agropecuario del Mercosur aparece como uno de los grandes beneficiados, mientras que la industria europea ganará acceso a un mercado sudamericano históricamente más cerrado para productos como maquinaria, equipos eléctricos, automóviles, tierras raras y litio, tal como lo celebró Von der Leyen el viernes en una reunión protocolar con Lula da Silva.

"El Mercosur y la Unión Europea están llegando a un acuerdo político sobre materias primas, lo que llevará a proyectos de inversión conjunta en litio, níquel y también tierras raras. Y esto es realmente importantísimo para la transición limpia, así como la digital, y también nos conduce a la independencia en un mundo donde los minerales terminan convirtiéndose en un instrumento de coerción", afirmó la presidenta de la UE ayer.

Trump fija nuevos aranceles a nuevos países si no respaldan su intervención en Groenlandia

El presidente Trump anunció que fijará nuevos aranceles adicionales del 10% a las exportaciones de ocho países europeos a partir del 1 de febrero. Los países son Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, quienes respaldaron la soberanía groenlandesa tras el comienzo de la escalada expansionista de Trump con esa isla. Según indicaron desde la Casa Blanca, la medida "aplicará hasta que se concrete la adquisición de la isla para Estados Unidos".

En caso de no haber acuerdo bajo las condiciones que exige el republicano, el gravamen aumentará al 25% desde el 1 de junio y se mantendrá vigente hasta formalizarse un acuerdo de compra, según afirmaron fuentes estadounidenses.