El Mercosur y la UE firmaron su acuerdo comercial y Milei pide más apertura al bloque sudamericano

Javier Milei defendió la apertura económica y cuestionó el proteccionismo.

El presidente Javier Milei participó de la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) en Paraguay. Con su presencia, el mandatario argentino formó parte del inicio del deshielo de un acuerdo que acumulaba 25 años de negociaciones sin éxito. La ceremonia sirvió también para que el jefe de Estado del país vecino, Santiago Peña, asumiera como titular pro tempore del bloque sudamericano.

Durante su intervención en la ceremonia, Milei definió la firma del acuerdo como “el mayor logro obtenido por el Mercosur desde su creación” y lo atribuyó a “el resultado de una decisión estratégica que la Argentina contribuyó a impulsar con determinación” durante su presidencia, en una señal de respaldo político al proceso que concluyó tras más de dos décadas.

El mandatario advirtió sobre la etapa que se abre tras la firma y subrayó que “es fundamental que, durante su implementación, se preserve el espíritu de lo negociado”. En ese sentido, alertó que “la incorporación de mecanismos que restrinjan el acceso, como cuotas, salvaguardas o medidas de efecto equivalente, reducirán el impacto económico del acuerdo”.

Milei aprovechó su discurso para reafirmar su visión sobre el comercio internacional y sostuvo que “el encierro y el proteccionismo son los máximos causantes del estancamiento económico”. En esa línea, afirmó que “el mundo avanza hacia esquemas de negociación dinámicos” y remarcó que los países del Mercosur deben “ser conscientes de eso y avanzar en la misma dirección”.

El Presidente señaló también que “allí donde se erosionan las instituciones, se desconoce la voluntad popular y se vulneran los derechos humanos, el resultado es siempre el mismo: aislamiento, empobrecimiento y pérdida de libertad”. Como ejemplo, mencionó que “la situación que atraviesa Venezuela es una muestra dolorosa de esa realidad”, y volvió a ponderar la captura de Nicolás Maduro por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

Hacia el cierre, Milei aclaró que “la firma de este acuerdo no constituye un punto de llegada, sino uno de partida dentro de un amplio plan de vinculación económica con diversos actores internacionales”. Además, anticipó que “en los próximos días” enviará al Congreso el proyecto para ratificar el pacto durante el período de sesiones extraordinarias.

Por su parte, al hacer uso de la palabra durante el evento, el mandatario paraguayo calificó como “histórica” la firma del acuerdo entre el Mercosur y la UE y destacó el extenso proceso de negociaciones que permitió su concreción. “Sabemos que este camino fue muy largo y nos tomó más de 25 años superar las enormes dificultades, sin embargo, aplicando la plasticidad de la inteligencia, supimos ser pragmáticos, flexibles y trascender las diferencias coyunturales e intereses mezquinos para alcanzar un equilibrio adecuado”, sostuvo.

Además, el mandatario del país vecino remarcó la proyección económica del entendimiento y afirmó que el objetivo es “convertir el acuerdo en un motor clave del crecimiento económico de ambos bloques”. A su vez, Peña también destacó el rol del presidente de Brasil y señaló que Luiz Inácio Lula da Silva fue “uno de los impulsores fundamentales de este proceso”.

En la ceremonia de firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea participaron el presidente de Paraguay y anfitrión del encuentro, en su rol de titular pro tempore del bloque, junto a Milei por la Argentina, Yamandú Orsi por Uruguay y Rodrigo Paz de Bolivia, además de representantes de países asociados.

Por el lado europeo, estuvieron presentes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, quienes encabezaron la delegación de la UE. En contraste, se destacó la ausencia del presidente de Brasil, Lula da Silva, quien respaldó el acuerdo pero no asistió al acto.

La visón del gobierno libertario y el camino hacia la ratificación del acuerdo Mercosur-UE

Para el Gobierno argentino, el convenio con la UE permitirá “ampliar las exportaciones y favorecer la llegada de inversiones”, indicaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes oficiales. Asimismo, el canciller Pablo Quirno había destacado que la Unión Europea “eliminará aranceles para el 92% de nuestras exportaciones y otorgará acceso preferencial para otro 7.5%. De esta forma, el 99% de las exportaciones agrícolas del Mercosur se verán beneficiadas”, describió el funcionario.

El acuerdo había sido autorizado el pasado 9 de enero por el Consejo Europeo, luego de que el entendimiento anunciado en 2019 quedara estancado por objeciones de algunos países del bloque europeo. Ahora, para que el pacto entre en vigor plenamente, debe ser aprobado por el Parlamento Europeo y ratificado tanto por todos los Estados miembros de la UE como por los parlamentos nacionales de los países del Mercosur, de acuerdo con los procedimientos constitucionales de cada país.