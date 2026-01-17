Desinversión, falta de medicamentos y personal: así pasó Milei la motosierra a la salud

La Fundación Soberanía Sanitaria publicó un informe que evidenció la desinversión en salud en los dos años del gobierno de Javier Milei. Según el estudio, que analizó el impacto de lo que el presidente denomina la "motosierra", se advirtió que "la magnitud del ajuste podría profundizarse".

Las conclusiones del informe señalan que en los dos primeros años de Milei en el gobierno, la salud "evidencia una orientación consistente hacia la retracción del Estado nacional, expresada en la caída real del financiamiento, la subejecución presupuestaria, la desarticulación de programas estratégicos y la desregulación de los subsistemas de seguridad social y medicina privada".

Según sostuvieron desde la entidad fundada por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak,"este conjunto de decisiones configura un cambio estructural en el rol del Estado como rector y coordinador del sistema sanitario".

"Este proceso se expresa de manera particularmente crítica en áreas estratégicas como el acceso a medicamentos esenciales y la formación de la fuerza laboral en salud, donde las decisiones adoptadas impactan directamente sobre la continuidad de tratamientos y la disponibilidad futura de personal sanitario", continuaron.

El informe señaló que "la evolución presupuestaria de los principales organismos nacionales refuerza este diagnóstico, mostrando deterioros significativos en términos reales que afectan la capacidad operativa, las funciones de regulación y la sostenibilidad de políticas dirigidas a poblaciones vulnerables".

Al mismo tiempo, acotaron, "la inconsistencia de las proyecciones presupuestarias a futuro sugiere que la magnitud del ajuste podría profundizarse".

"La contracara de este proceso es el traslado creciente de responsabilidades hacia las provincias. En un país federal, extenso y heterogéneo como la Argentina, esta dinámica profundiza las desigualdades territoriales: solo las jurisdicciones con mayor capacidad fiscal e institucional logran absorber, con grandes dificultades, el aumento de la demanda y el deterioro del sector privado, mientras que las restantes ven restringida su capacidad de respuesta", concluyeron.

Las cifras de la motosierra a la salud

Según el informe de Soberanía Sanitaria, "entre 2023 y 2024, el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud registra una caída real del 31%", mientras que "en 2025 se observa una nueva reducción del 13% respecto del año anterior, acumulando una disminución real del 34% en relación con 2023".

En 2024, el presupuesto ejecutado en programas sanitarios del Ministerio de Salud "descendió un 35% en términos reales", se reportó. Entre los programas más afectados se encuentra SUMAR, cuyo objetivo es contribuir al acceso efectivo y equitativo a un conjunto de servicios de salud priorizados para la población que no cuenta con una cobertura formal de salud.

En ese marco, este programa mostró "una caída del 28%, lo que impacta directamente sobre el financiamiento del primer nivel de atención y la capacidad de las provincias para sostener prestaciones básicas". En 2025, "si bien la caída total se modera, persiste una reducción real del 14% respecto del año anterior".

En los hospitales bajo la modalidad de Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC), establecimientos de alta complejidad cofinanciados por el Estado nacional y las provincias, entre 2023 y 2025, las transferencias del Ministerio de Salud de la Nación "se redujeron en términos reales un 17% en el total agregado, con caídas significativas en establecimientos estratégicos como Garrahan, El Cruce, El Calafate y Esteban Echeverría".