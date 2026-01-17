Quieto y sin aplaudir a Lula: la fría reacción de Milei en Paraguay

Durante la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) el presidente Javier Milei fue el único que no aplaudió a su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva cuando fue destacado por su rol fundamental en el pacto y la integración del bloque sudamericano. El líder libertario se quedó inmóvil mientras todos a su alrededor aplaudían al presidente de Brasil, quien no estuvo presente durante el evento.

El gesto de Milei se produjo cuando el mandatario de Paraguay, Santiago Peña, tomó la palabra como presidente pro tempore del Mercosur y, luego de poner en relieve el proceso político regional que derivó en la firma del tratado, agradeció en particular a Lula da Silva por su papel. "No puedo dejar de mencionar aquí a un gran y querido, hoy lastimosamente ausente, sin el cual no hubiésemos llegado a este día. Me refiero al presidente Luiz Inácio Lula da Silva", dijo Peña.

Al instante de la mención, la sala del Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central de Paraguay se llenó de aplausos, incluidos los de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el jefe del Consejo Europeo, António Costa; y los presidentes de Uruguay, Yamandú Orsi; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Panamá, José Raúl Mulino. El único que no aplaudió a Lula fue Milei.

“Lula fue uno de los impulsores fundamentales de este proceso”, agregó Peña. “En su nombre, saludo a todos los líderes y visionarios del Mercosur que apostaron a la integración en el siglo veintiuno para dejar atrás la historia de conflicto y división que marcó a nuestro continente en las dos centurias anteriores”, continuó.

En ese contexto, sorprendió la fría reacción del mandatario argentino: no sólo no aplaudió a su par brasileño sino que se quedó inmóvil en su asiento sin realizar gesto alguno.

Las felicitaciones a un Lula ausente

En vez de participar del evento en Paraguay, Lula decidió recibir este viernes en Río de Janeiro a la líder von der Leyen y a otros diplomáticos europeos con quienes celebró anticipadamente la firma del acuerdo, tras 25 años de negociaciones.

Al finalizar la reunión, la presidenta del bloque europeo le agradeció en un afectuoso mensaje al representante del Partido de los Trabajadores (PT) por su "liderazgo" en el bloque regional. "Tu liderazgo y compromiso han hecho posible el acuerdo UE-Mercosur, querido Lula da Silva. Muchas gracias por hacer historia con nosotros", escribió en sus redes.

El brasileño no tardó en contestar y agradecerle. "Gracias señora Presidenta von der Leyen, el Acuerdo representa una victoria del multilateralismo y traerá beneficios a las poblaciones de los países del Mercosur y de la Unión Europea", publicó.