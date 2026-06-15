Gaethje sorprende a Topuria y gana el cinturón de peso ligero de la UFC en la Casa Blanca

Justin Gaethje se retira tras su victoria contra Ilia Topuria en su combate por el campeonato de peso ligero en UFC Freedom 250 en la Casa Blanca en Washington, D.C., EEUU

​El estadounidense Justin Gaethje dio la vuelta al combate ante Ilia ‌Topuria para conseguir ‌una sorpresiva victoria y quedarse con el cinturón de peso ligero de la UFC en el evento "UFC Freedom 250" del domingo, celebrado en el jardín de la Casa Blanca.

Después de que Topuria ​se impusiera ⁠por estrecho margen en dos primeros ‌asaltos vibrantes, Gaethje sorprendió al ⁠español con una contundente ⁠derecha y luego la siguió con una brutal ráfaga de "jabs" que dejó el rostro ⁠de su rival hinchado y ensangrentado.

Topuria ​pareció tener problemas de ‌visión y fue examinado ‌por un médico antes de continuar durante ⁠el cuarto asalto, pero su esquina tiró la toalla antes del último round.

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"No puedo ni creerlo. (...) Sabía que ​tendría ‌que superar el primer asalto; sus habilidades son incomparables cuando está fresco", dijo Gaethje.

"Pero mi resistencia, mi tenacidad y mi corazón iban a ⁠sacarme adelante".

El combate encabezó el primer evento deportivo profesional celebrado en la Casa Blanca, una pieza clave de las celebraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el 250º aniversario del país.

En la ‌pelea coestelar, el francés Ciryl Gane dominó al brasileño Alex Pereira antes de lograr una espectacular victoria por nocaut en el segundo asalto para convertirse en campeón ‌interino de peso pesado de la UFC.

Pereira, excampeón semipesado y mediano, buscaba convertirse en el ‌primer peleador ⁠de la UFC en ganar títulos en tres divisiones tras ​subir al peso pesado.

Con información de Reuters