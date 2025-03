Vinícius, del Madrid, descansará un día más, pero estará disponible ante el Villarreal, según Ancelotti

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - Liga de Campeones - Octavos de final - Partido de vuelta - Atlético de Madrid vs Real Madrid - Metropolitano, Madrid, España - 12 de marzo de 2025. Vinícius Júnior, del Real Madrid

El delantero del Real Madrid Vinícius Jr está cansado, pero estará disponible para su partido de LaLiga contra el Villarreal el sábado, dijo el entrenador Carlo Ancelotti después de que el brasileño se perdió el entrenamiento del equipo después de haber recibido un día de descanso extra.

El Real Madrid se impuso al Atlético de Madrid por 4-2 en la tanda de penaltis del partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones disputado el miércoles, tras 30 minutos de prórroga.

Vinícius no entrenó con el equipo el viernes, la última sesión antes del partido de LaLiga, y permaneció en las instalaciones del club, según medios locales.

"Le hemos dado un día más de descanso porque sigue muy cansado", dijo Ancelotti en rueda de prensa.

"Mañana estará disponible y a tope para ayudarnos. No tiene ningún tipo de problema, sólo es cansancio".

El técnico italiano respaldó al jugador de 24 años, que falló un penalti en la segunda parte contra el Atlético.

"Vini es un jugador indiscutible para nosotros", añadió Ancelotti. "Puede tener partidos mejores y peores, pero yo no lo discuto. Ha sido tan importante para este club que no lo puedo discutir”.

El Madrid ha tenido algunos baches en el camino en su defensa del título de LaLiga, donde ocupa el segundo puesto de la tabla, tras haber ganado dos de sus últimos seis partidos.

El vigente campeón está empatado a 57 puntos con el líder, el Barcelona, que tiene un partido menos y visitará el domingo al Atlético, tercero con un punto menos. El Villarreal es quinto.

"Hay que hacer un esfuerzo suplementario" el sábado, dijo Ancelotti.

"No podemos tener la frescura habitual, porque no tenemos el tiempo necesario, pero hay que meter calidad, buena actitud e inteligencia. No hay sólo una manera de ganar. Hay que jugar un partido inteligente".

Añadió que sus jugadores necesitarán una motivación extra para el partido del sábado después de su encuentro de Liga de Campeones entre semana.

"Hay que empujar más a los jugadores a nivel de motivación en el partido de mañana que en los octavos de final de la Champions", añadió Ancelotti.

"La motivación llega sin hacer nada en esos partidos. Mañana habrá que empujar más al equipo".

Con información de Reuters