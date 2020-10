VIDEO: Polémica charla de Benzema criticando a un compañero del Real Madrid

Real Madrid rescató un angustioso empate sobre la hora por la segunda fecha del Grupo B de la Champions League con el 2 a 2 ante Borussia Moenchengladbach de Alemania como visitante. Y en las últimas horas salió a la luz un video que generó gran polémica en España.

El protagonista del mismo es el francés Karim Benzema, autor de uno de los tantos de su equipo, quien antes de salir al segundo tiempo le dijo a su compañero y compatriota, Ferland Mendy, que no le pase más la pelota al brasileño Vinicius, que no tuvo un buen partido.

“Él hace lo que quiere. Hermano, no juegues con él... Madre mía. Juega contra nosotros”, se escucha decir en francés al delantero. Lo curioso de todo esto es que el propio Vinicius estaba muy cerca de la charla, aunque claramente no pudo entender nada de lo que hablaron porque no sabe francés.

La filmación fue dada a conocer en el programa El Chiringuito TV y se presume que los jugadores hablaban de Vinicius porque Mendy compartió el andarivel izquierdo con el brasileño, de apenas 20 años, y en el segundo tiempo ya no le pasó tanto la pelota hasta que fue reemplazado a los 25 minutos.

El equipo madrileño, máximo ganador de la Champions con 13 títulos, lo empató en los minutos finales con el francés Karim Benzema (ST 43m) y el brasileño Casemiro (ST 45+3m) y obtuvo su primer punto en la zona.