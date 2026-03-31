Una nueva regla del fuera de juego propuesta por Wenger comenzará a probarse en la liga canadiense

FOTO DE ARCHIVO. Recepción de bienvenida tras el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La ​Canadian Premier League (CPL) se convertirá en la primera competición profesional de fútbol en poner en marcha ‌una prueba piloto oficial ‌de la norma alternativa del fuera de juego durante la temporada 2026, anunció la liga en un comunicado emitido este martes.

La interpretación revisada, propuesta por el exentrenador del Arsenal y actual director de Desarrollo Global del Fútbol de la FIFA, Arsène Wenger, tiene como ​objetivo potenciar el ⁠juego ofensivo y mejorar el ritmo de los ‌partidos competitivos, añadió el comunicado.

Según el nuevo ⁠enfoque, un jugador atacante sólo ⁠será declarado fuera de juego si existe un espacio claro, o "luz", entre el atacante y el defensor, lo que ⁠significa que el atacante se considerará habilitado si ​cualquier parte de su cuerpo con ‌la que se puede marcar ‌gol está en línea con o por detrás ⁠del penúltimo defensor.

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"Se trata de una prueba piloto importante", dijo Wenger.

"Al probar esta nueva interpretación en una competición profesional, podremos comprender mejor su impacto, incluso en ​lo que ‌respecta a mejorar la claridad y la fluidez del juego y a promover el juego ofensivo".

La CPL ha indicado que la prueba se llevará a cabo en estrecha colaboración con la ⁠FIFA, que supervisará el marco de análisis y evaluación, al tiempo que trabajará con Canada Soccer para preparar a los árbitros, los jugadores y los clubes.

"Se trata de situar a la Canadian Premier League a la vanguardia de la innovación y de contribuir de manera significativa a ‌la evolución global del juego", dijo James Johnson, comisionado de la CPL y director ejecutivo del grupo Canadian Soccer Media & Entertainment.

Además de las pruebas sobre el fuera de juego, la CPL también introducirá medidas diseñadas por la ‌FIFA y aprobadas por la IFAB, entre ellas el "sistema de revisión en vídeo" (FVS, por sus siglas en inglés), destinadas a ‌reducir las ⁠pérdidas de tiempo y mejorar la eficiencia de los partidos. El sistema se utilizó ​previamente en la Copa Mundial Masculina Sub-20 de 2025 en Chile.

Con información de Reuters