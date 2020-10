"Después de 18 años como profesional he decidido dejar el fútbol". Así arranca la carta con la que el defensor argentino Pablo Zabaleta anunció su retiro de la práctica profesional de fútbol a los 35 años.

Luego de dejar el West Ham de la Premier League a mediados de año, el jugador surgido en San Lorenzo de Almagro en 2002 tomó la decisión de ponerle fin a su extensa y prolífica carrera como futbolista. "Han sido años maravilloso donde pude disfrutar de momentos únicos e inolvidables", expresó en el comunicado.

"Por siempre agradecido a los que me acompañaron en este camino: clubes, compañeros, entrenadores y, por supuesto, a toda mi familia y amigos. Con muchísima emoción me despido de una de las mejores etapas que me dio la vida", concluyó el defensor.

Tras jugar 3 años en San Lorenzo, el salto a Europa para Zabaleta fue su traspaso al Espanyol de Barcelona, donde ganó la Copa del Rey, aunque el punto de inflexión en su carrera fue su llegada en 2008 al Manchester City, club en el que se mantuvo hasta 2017 y con el que ganó 6 títulos.

En la Selección Argentina, en tanto, fue el lateral derecho durante varios años y participó de dos Copas América (2011 y 2015) y disputó el Mundial de Brasil 2014. Además obtuvo la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008.