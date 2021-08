Se lesionó Mauro Icardi, una de las estrellas argentinas del PSG y hay preocupación

"No pinta bien", reveló Mauricio Pochettino, el director técnico del club parisino después de concretare la lesión de uno de sus mejores jugadores.

El delantero del PSG Mauro Icardi no pudo terminar el partido de este viernes ante el Brest por un golpe en el hombro derecho. En la Selección argentina están atentos porque integra la lista preliminar de la triple fecha de Eliminatorias para el Mundial de Qatar en 2022.

El DT del club parisino, el argentino Mauricio Pochettino, expresó su preocupación ante los micrófonos de la señal ESPN: “Veremos los análisis de cuando lleguemos a París y se haga las radiografías. No pinta bien, esperemos que no sea nada grave y que resulte solo un susto. Tiene un dolor en el hombro, pero hasta no tener los estudios no sabremos qué tiene”. Icardi pidió el cambio pasados los 40 minutos del segundo tiempo por un dolor en el hombro derecho luego de una caída. Según las imágenes de la transmisión oficial, Icardi trató de tirar un taco, no conectó bien la pelota, se cayó y golpeó contra el campo con todo el peso de su cuerpo.

La evolución del delantero encendió las alarmas en el cuerpo médico del seleccionado argentino por los próximos partidos de la Albiceleste. El equipo de Scaloni volverá el jueves 2 de septiembre en Caracas, cuando se enfrente con Venezuela a partir de las 21. Luego seguirá frente a Brasil en San Pablo, el domingo 5 a las 16. Y cerrará la triple fecha de Eliminatorias como local ante Bolivia, el jueves 9 en el estadio de River Plate desde las 20.30.

Cuándo debutará Messi con el PSG

Se espera que Lionel Messi haga su debut en el Paris Saint-Germain en el choque de la Ligue 1 de Francia ante el Reims el próximo 29 de agosto, según indicó el medio Sky Sports. El argentino estuvo en la tribuna viendo la victoria del PSG sobre Estrasburgo el fin de semana pasado junto a su séquito más cercano, mientras continúa instalándose en la capital francesa.

Tras ese partido, Pochettino dijo lo siguiente sobre Messi: "En cuanto a cuándo podríamos ver a Leo, es apenas su segundo día de entrenamiento después de un mes desde que jugó el último partido de la Copa América. Lo tomaremos paso a paso, nos conoceremos y lo haremos sentir en forma y cómodo para que pueda hacer su debut cuando esté completamente bien físicamente” .