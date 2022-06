Se calentó: la fuerte reacción de Carlos Tevez cuando le tiraron un caño en Fuerte Apache

A Carlos Tevez le tiraron un caño jugando en Fuerte Apache con sus amigos y fue a trabar con bronca al rival.

Carlos Tevez fue a jugar un partido en Fuerte Apache y vivió un momento lleno de tensión. El exjugador de Boca Juniors recibió un caño y no se lo bancó: fue con bronca a golpear al contrincante y todo quedó registrado en un video.

En la acción del "Apache", que apareció horas más tarde en las redes sociales, el rival recuperó la pelota, le tiró un caño que salió bien y se llevó la pelota. En ese instante, Tevez intentó conectarlo en el tobillo para tirarlo y no lo logró. Luego se dio una situación similar, pero el jugador no esquivó la arremetida del delantero y terminó en el piso.

Mauro Fleita, el futbolista que recibió la infracción, compartió el video en su cuenta de Instagram con la leyenda: "Para que tiré ese caño. Que calentón Carlos". El mismo superó los 500 likes y los 40 comentarios. Además, el joven subió una foto con "Carlitos" que alcanzó los 500 "Me gusta" y escribió: "La mejor anécdota de mi vida. Simplemente gracias por tantas alegrías". Claro que, esto no tardó en hacerse viral ya que varias personas lo compartieron de historia.

Esto muestra que, si hay algo que Tevez no puede dejar, es el fútbol en su barrio. En cuanto a su carrera, luego de idas y vueltas con el "Xeneize" en el último tiempo, no se sabe qué hará el exjugador de Boca. Se fue del club en junio del 2021 en medio de diferencias con la dirigencia, y desde ese entonces no se sumó a ninguna institución, más allá de algún que otro sondeo surgido.

Tevez cantando y con un fernet en la mesa

Se filtró un nuevo video de Carlos Tevez en el que se lo vio totalmente alejado del mundo del fútbol. A pesar de que con su talento se lució dentro de un campo de juego, en esta ocasión el "Apache" mostró una faceta diferente a la que se le veía con una pelota en los pies. Interpretando una canción de un importante grupo argentino de folklore, al exjugador de Boca Juniors se lo notó contento junto a un integrante del mismo al ritmo de una guitarra.

Carlos Tevez interpretó en Santiago del Estero la canción "Canción a Monte Quemado" junto a los integrantes de Los Manseros Santiagueños. Cabe destacar que el exfutbolista es un fanático de ellos. El mismo surgió como un dúo vocal en el año 1959 y continúa activo hasta la actualidad. El único de sus fundadores que todavía forma parte del -ahora- trío musical es Onofre Paz, quien es la primera voz y la guitarra base del conjunto argentino. ¿Se sumará "Carlitos"?