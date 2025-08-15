River Plate iguala ante Libertad en ida de octavos de Libertadores; golea Palmeiras

Fútbol - Copa Libertadores - Octavos de final - Partido de ida - Libertad contra River Plate - Estadio Nicolás Leoz, Asunción, Paraguay

River Plate sacó el jueves un empate 0-0 como visitante ante Libertad en el partido de ida de los octavos de la Copa Libertadores, en una jornada en la cual Palmeiras goleó 4-0 a Universitario.

En el partido disputado en el estadio La Huerta de la ciudad paraguaya de Asunción, Libertad arrancó mejor y llevó peligro en varias ocasiones hasta la portería de Franco Armani.

River contó con algunas oportunidades para marcar durante el tramo final del segundo tiempo pero no estuvo fino para vencer al meta uruguayo Martín Silva.

"Nos vamos con bronca porque en el segundo tiempo generamos situaciones claras, pero nos faltó meter el gol. En la vuelta hay que ganar en casa", dijo el delantero de River, Sebastián Driussi, tras el empate.

Por su parte, en el estadio Monumental de Lima, Palmeiras encaminó su clasificación a los cuartos de final de la competencia al golear 4-0 en su visita a Universitario de Perú.

El paraguayo Gustavo Gómez abrió el marcador de penal al minuto 7, el argentino José Manuel López anotó un doblete a los 12 y 75, y Vitor Roque marcó a los 30 minutos.

El conjunto peruano quedó con un hombre menos a los 53 por la expulsión de William Riveros.

En otro partido del jueves, Botafogo superó 1-0 como local a Liga Deportiva Universitaria con un gol de Artur al minuto de juego en el estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro.

