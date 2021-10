Revelan cómo es el estado de salud del Patón Bauza

El hijo del Patón Bauza contó cómo se encuentra de salud actualmente su padre, dónde está y remarcó la felicidad de saber que es reconocido en los clubes por los que pasó.

Maximiliano Bauza volvió a hablar de la salud de su padre Edgardo después de referirse a la terrible enfermedad que padece el ex entrenador, que lo obligó a dejar su exitosa carrera como director técnico. Maximiliano no solo contó dónde se encuentra el Patón si no que también habló de cómo fue la experiencia de compartir cuerpo técnico con él, ganador de las únicas Copas Libertadores que ostentan San Lorenzo de Almagro y Liga de Quito, además de la felicidad que significó ganar un título con Rosario Central, club que lo vio nacer y del que es hincha.

"Mi viejo está bien. Está tranquilo, descansando. Está en Quito junto a Maritza y mi hermanito Nico, que ya tiene ocho años", reveló este martes Maximiliano, hijo de Edgardo Bauza. El mismo Maximiliano hace unos días había hablado un poco sobre la dura enfermedad neurológica que provocó el retiro temprano de la dirección técnica del Patón, a sus 63 años. "Empezamos con todos los estudios y a los 6 ó 7 meses, entre todos decidimos que lo mejor era no seguir porque iba a empeorar todo. Ahí obviamente se terminó todo", contó Maxi Bauza el jueves pasado en diálogo con Cómo te va (Radio Colonia).

Pese a su retiro prematuro, el hijo del Patón valoró cómo fue el final de su carrera: "Más allá de lo que nos tocó, lo bueno es que tuvo su broche de oro festejando una conquista con Central, algo que él mismo dijo que deseaba cuando decidió volver". "Es cierto que también le hubiese gustado dirigir en un Mundial, pero no pudo ser por lo que pasó con la selección argentina y luego en Emiratos y Arabia Saudita, donde fue todo muy rápido y particular", agregó Maximiliano, quien se convirtió en el cuerpo y la voz de su padre para el público general.

El joven también se mostró muy agradecido por haber sido parte del grupo de trabajo del Patón Bauza en algunos de sus últimos trabajos. "La verdad que fue muy lindo haber trabajado con él y conocer el mundo del fútbol del lado de adentro", reveló Maximiliano. Aunque, claro, más feliz lo pone el cariño que sigue recibiendo su padre: "Y mucho más lindo es comprobar el reconocimiento que hoy tiene él en el ambiente del fútbol. Sin dudas que él lo sabe. Porque dejó buenos recuerdos en muchos lados por los que pasó. Ni hablar en Central, donde jugaba con mi abuelo Héctor sentado en la tribuna, y después en Liga de Quito, San Lorenzo, clubes con los que pudo ganar la Copa Libertadores".

La exitosa carrera del Patón Bauza

A su importante trayectoria como futbolista, Bauza le sumó una extensa y exitosa carrera como director técnico. Campeón de la Copa Libertadores con dos equipos distintos en 2008 y 2014 (Liga de Quito y San Lorenzo de Almagro, respectivamente), el Patón también tuvo pasos por otras destacadas instituciones: Rosario Central, Vélez, Colón de Santa Fe, San Pablo de Brasil, la selección argentina, la selección de Emiratos Árabes y la selección de Arabia Saudita.