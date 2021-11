PSG: Messi no jugará el partido de Champions ante el Leipzig y preocupa a Lionel Scaloni

Lionel Messi no jugará ante el Leipzig por la Champions League a raíz de de una molestia y encendió las alarmas en la Selección Argentina de Lionel Scaloni.

Lionel Messi es noticia. No, no es por sus golazos o por su buen rendimiento. El mejor del mundo no jugará con el PSG ante el Leipzig por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Champions League. La zurda mágica del argentino está averiada por lo que se perderá el mencionado duelo el cual es importante para la clasificación a octavos de final del certamen. Esto además preocupa a Lionel Scaloni por los partidos de la Selección Argentina.

Cabe destacar que no estuvo en el último entrenamiento de su equipo antes del encuentro ante el Lille por la fecha 12 de la Ligue 1. Posteriormente salió por una dolencia muscular y lo reemplazó Mauro Icardi. Su equipo ganó sobre el final con un gol de Ángel Di María pero lo que le pasó al 10 de la "Albiceleste" encendió las alarmas de Mauricio Pochettino que lo cuidará de cara a todo lo que se viene.

El club parisino publicó la nómina de convocados para el partido ante el conjunto alemán y la noticia sin dudas es la falta del astro. Su mencionada lesión en la rodilla izquierda lo marginó del enfrentamiento y esto significaría un problema para el DT del conjunto nacional debido a la importancia de la doble fecha de Eliminatorias. Uruguay en Montevideo y Brasil en San Juan serán los escollos que tendrán que superar posiblemente sin el 10.

Todavía no está nada dicho. Es probable que el técnico del Paris Saint Germain tenga esto en cuenta y lo cuide para los mencionados compromisos. Sin embargo ante el Leipzig se juega una carta importante ya que de ganar -y que se den distintos resultados- estaría próximo a clasificar a la siguiente ronda. Lo positivo es que el Leipzig es el único equipo que no consiguió un triunfo en el grupo y sería el equipo más accesible.

Uno que vuelve a la titularidad

El delantero francés Kylian Mbappé no estuvo el pasado viernes 29 de octubre en el encuentro ante el Lille correspondiente a la Ligue 1 por un cuadro otorrinolaringológico pero será de la partida en el duelo de Champions. Ya recuperado, el campeón del mundo en 2018 y estrella del elenco parisino, está entre los convocados y posiblemente vaya desde el arranque en el estadio Red Bull Arena.

Posibles formaciones del Leipzig y el PSG

Leipzig: Péter Gulácsi; Mohamed Simacan, Willi Orban, Josko Gvardiol; Kevin Kampl, Amadou Haidara, Nordi Mukiele, Dani Olmo, Angeliño; Christopher Nkunku, Yussuf Poulsen. DT: Jesse Marsch.

PSG: Keylor Navas; Thilo Kehrer, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Juan Bernat o Nuno Mendes; Idrissa Gueye, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum; Ángel Di María, Kylian Mbappé, Neymar. DT: Mauricio Pochettino.

Próximas fechas de La Scaloneta

Fecha 13 - Jueves 11 de noviembre

Uruguay vs Argentina en Montevideo, a las 16:00

Fecha 14 - Martes 16 de noviembre