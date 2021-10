Lionel Messi no se entrenó en el PSG y preocupa a Lionel Scaloni para las Eliminatorias

Lionel Messi no estuvo en la ultima práctica del PSG por una lesión muscular y preocupa a Lionel Scaloni de cara a los partidos por Eliminatorias.

Messi no se entrenó en el PSG y preocupa a Lionel Scaloni

Messi no se entrenó en el PSG y preocupa a Lionel Scaloni

Se vienen partidos importantes para la Selección Argentina y Lionel Messi es una pieza clave para el DT. Es por eso que seguramente Lionel Scaloni y su cuerpo técnico están preocupados por la lesión que sufrió el mejor del mundo y que lo marginó del último entrenamiento del PSG. El conjunto francés se prepara para el duelo de este viernes 29 de octubre ante el Lille y es muy probable que la "Pulga" no sea de la partida.

Si bien el equipo de Mauricio Pochettino es el único líder de la Ligue 1 con siete puntos de ventaja con el segundo (Lens) sabe que no se tiene que relajar ni perder puntos. Aunque no esté confirmada la ausencia del 30 del Paris Saint Germain es muy probable que lo cuiden para los próximos compromisos. El 3 de noviembre su equipo visitará al Leipzig en Alemania por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Champions League.

Los medios franceses L'Equipe y Le Parisien informaron que la institución no aclaró los motivos por los que el argentino no estuvo presente en Camps des Loges. Más aún preocupa porque a lo largo de la semana no hubo signos de dolencias físicas. El propio técnico confirmó que el faltazo fue por una molestia muscular, que el astro argentino se entrenó individualmente y lo evaluarán de cara al próximo encuentro.

Sin embargo no es el único en duda para el encuentro ante el Lille. Al francés Kylian Mbappé lo esperarán hasta último momento debido a que padece una infección otorrinolaringológica que lo mantuvo inactivo durante esta última semana. Este se suma a la lista de jugadores imposibilitados para estar en cancha como el italiano Marco Verrati y Leandro Paredes por lesión, y Achraf Hakimi quien vio la roja contra el Olympique de Marsella en el clásico.

Las posibles formaciones de PSG y Lille

PSG: Keylor Navas; Colin Dagba, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes; Danilo, Georginio Wijnaldum; Ángel Di María, Lionel Messi o Julian Draxler, Neymar; Julian Draxler o Mauro Icardi. DT: Mauricio Pochettino

Lille: Ivo Grbic; Mehmet Zeki Celik; José Fonte, Tiago Djaló, Reinildo; Benjamin André, Xeka, Timothy Weah, Angel Gomes; Jonathan David, Burak Yilmaz. DT: Jocelyn Gourvennec.

Estadio: Parque de los Príncipes

Árbitro: Amaury Delerue

TV y cómo ver el partido online

El partido de este viernes 29 de octubre por la fecha 12 de la Ligue 1 de Francia lo transmitirá ESPN a partir de las 16:00. La opción para verlo por internet será a través de Flow para los clientes de Cablevisión.

Próximas fechas de La Scaloneta

Fecha 13 - Jueves 11 de noviembre

Uruguay vs Argentina en Montevideo, a las 16:00

Fecha 14 - Martes 16 de noviembre