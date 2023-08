Paquetá queda fuera de la convocatoria de Brasil para la eliminatoria al Mundial

Brasil excluyó al mediocampista del West Ham United Lucas Paquetá de la lista de convocados para los partidos de eliminatoria para el Mundial de septiembre, después de que medios informaran sobre la apertura de una investigación por parte de la Federación Inglesa de Fútbol (FA) y la FIFA por posibles infracciones de las normas sobre apuestas.

El seleccionador interino de Brasil, Fernando Diniz, dijo que excluyó en el último momento a Paquetá, de 25 años, "para que resuelva sus problemas". Según Sky Sports, el jugador aseguró que no había hecho ninguna apuesta y que estaba sorprendido por las informaciones.

Según The Guardian, Paquetá no fue acusado de hacer apuestas. El West Ham no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios. Reuters pidió al organismo rector del fútbol mundial, la FIFA, que se pronuncie al respecto.

"Paquetá estaba en la lista, es un jugador que me gusta mucho. Es un momento para que él resuelva estos asuntos", dijo Diniz a los medios. "La gente necesita tiempo para resolver estas cuestiones. Es un jugador que me encanta, tengo la mejor impresión acerca de él".

Paquetá ha marcado nueve goles en 42 partidos con Brasil.

El delantero Neymar, que el martes fichó por el Al-Hilal saudí, fue incluido en la convocatoria para enfrentar a Bolivia el 8 de septiembre y a Perú cuatro días después.

El delantero de 31 años no juega con Brasil desde el Mundial de Qatar del año pasado, mientras se recupera de una lesión de tobillo sufrida en febrero.

"Neymar expresó su deseo de que trabajemos juntos y su deseo de replantearse su participación en la selección", añadió Diniz. "Hablé con él hace poco y se mostró muy dispuesto, extremadamente feliz por la oportunidad".

Diniz, que también es director técnico del Fluminense, dirigirá a Brasil en sus primeros partidos como seleccionador interino mientras la Confederación Brasileña de Fútbol aguarda la esperada llegada del entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, en 2024.

Convocados:

Porteros: Alisson (Liverpool), Bento (Athletico Paranaense) y Ederson (Manchester City).

Defensas: Danilo (Juventus), Vanderson (AS Mónaco), Caio Henrique (AS Mónaco), Renan Lodi (Nottingham Forest), Roger Ibáñez (Al-Ahli), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Marquinhos (París Saint Germain) y Nino (Fluminense).

Mediocampistas: André (Fluminense), Bruno Guimaraes (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle United) y Raphael Veiga (Palmeiras).

Delanteros: Antony (Manchester United), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton Wanderers), Neymar (Al-Hilal), Richarlison (Tottenham Hotspur), Rodrygo (Real Madrid) y Vinícius Jr (Real Madrid).

Con información de Reuters