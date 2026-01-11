Jonatan Emanuel Minucci, de 37 años, fue asesinado en Tulúm, México, en la previa de un festival de música que también dejaría un muerto. El argentino era oriundo de la ciudad santafesina de Fray Luis Beltrán, ubicada sobre la costa del Río Paraná, a pocos kilómetros de Rosario.

El homicidio ocurrió en el cenote Vesica de Tulum, Quintana Roo. Se trata de uno de los destinos turísticos del Caribe mexicano, ubicado sobre la Rivera Maya. La familia de Minucci, amigos y allegados recibieron la noticia el último viernes: Jonatan había sido asesinado de varios disparos en el club donde estaba trabajando.

Quién es Jonatan Emanuel Minucci, el argentino asesinado en Tulum

A mediados del 2025, la víctima había decidido probar suerte en Tulum y acordó con su pareja que él viajaría a principios de noviembre. A los días se enteró que iba a ser papá y comenzó a buscar un nuevo local para poner una peluquería en San Lorenzo, Santa Fe, a su regreso.

Mientras tanto, en México realizaba changas hasta poder volver. Se había llevado sus herramientas de trabajo (como tijeras, peines y máquinas de afeitar) con las que logró abrir una peluquería y barbería denominada Good Luck, que promocionaba en redes sociales.

También hacía trabajos de plomería o electricista, además de ser personal de seguridad en bares de la zona donde lograba recaudar más dinero, pero a que a la familia no le gustaba esta actividad.

El hombre estaba en pareja con Luciana, de 32 años, quien cursa un embarazo, de acuerdo con información difundida por allegados. Una amiga de la mujer publicó un mensaje en Instagram en el que señaló: “Jona falleció de una manera muy cruel en México, a donde había viajado con la ilusión de trabajar por unos meses y construir un futuro mejor. Hoy su familia necesita ayuda para poder repatriar sus restos y traerlos de regreso a casa. La logística es muy costosa y los excede por completo”.

Cómo fue el asesinato de Jonatan Emanuel Minucci

El ataque sucedió el viernes 9 de enero cerca de las 14 dentro del local Vesica Canote Club de Tulum. La muerte fue confirmada por el Hospital General IMSS-Bienestar de Playa del Carmen el sábado 10, donde fue trasladado tras recibir disparos en el cuello, la cara, el brazo y el pecho.

Según los medios mexicanos, también resultaron heridos Deyran de Jesús “N”, de 30 años y oriundo del estado de Veracruz, y Saúl “N”, de 34. Ambos permanecen internados bajo observación médica.

Las lesiones que recibió Minucci impidió que los médicos pudieran salvarle la vida. Los disparos había interrumpido abruptamente el ambiente festivo en el cenote.

Según la versión de los testigos, hubo ocho detonaciones de un arma que luego se comprobó que pertenecían a una calibre 9 milímetros. Los agresores llegaron en moto y abrieron fuego contra un grupo de tres personas.

El consulado de Argentina ya fue notificada sobre el asesinato de Minucci para comenzar los trámites de repatriación y asistencia a los familiares.