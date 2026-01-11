Subte Línea A: cierra una estación clave este lunes 12 de enero

A partir de este lunes 12 de enero la estación Piedras de la línea A de Subte cerrará sus puertas para obras y mejoras de infraestructura, en el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones que se realiza en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, se abrirá otra estación.

Subte línea A: la estación Piedras quedará cerrada

La estación Piedras estará fuera de funcionamiento por al menos tres meses. Según informó el Gobierno de la Ciudad, se realizarán un plan de renovación que incluye las siguientes mejoras:

Trabajos de impermeabilización

Pintura

Renovación de pisos

Nuevas luces led

Renovación de señalética

Colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos

Y nuevo mobiliario en los andenes, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

La estación Piedras de la línea A estará cerrada por al menos tres meses

Entre las grandes cualidades de esta estación es que cuenta con declaratoria patrimonial por lo que se repondrán más de 85 mil cerámicas para garantizar su conservación.

Buenas noticias para los usuarios: reabre la estación Loria de la línea A

A partir de este lunes, además, reabrirá la estación Loria de la Línea A, donde se realizaron obras de puesta en valor para mejorar la infraestructura existente y la experiencia de viaje de los usuarios.

Además de modernizarse la luminaria, pisos y señalización, en la estación se realizaron trabajos de inyección y tratamiento de juntas para impermeabilizar la infraestructura. Loria se suma a otras 13 estaciones renovadas.

A partir de este lunes la estación Loria volverá a funcionar con normalidad

Subte CABA: qué otras estaciones permanecen cerradas

Con la reapertura de Loria y el cierre de Piedras, quedarán en total seis estaciones fuera de servicio por obras: