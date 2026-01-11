Conmoción por la trágica muerte de un cantante colombiano.

Yeison Jiménez, un ídolo de la música popular en Colombia, murió de manera trágica este último sábado 10 de enero. El cantante de apenas 35 años, reconocido por sus rancheras y corridos, falleció producto de un accidente áereo: la avioneta en la cual se encontraba junto a otras cinco personas, incluyendo su mánager y fotógrafo personal, se estrelló contra la pista y se cobró la vida de todos.

La Aeronáutica Civil de Colombia informó que el lúgubre suceso ocurrió cerca de Paipa a las 16:11, hora local, aunque no brindaron detalles respecto a qué motivó el siniestro: si lo que produjo el deceso de Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio, Weisman Mora y el propio Yeison fue un desperfecto mecánico o una falla humana por parte del piloto.

Así quedó la avioneta en la cual estaba Yeison Jiménez tras el impacto.

Tras tomar conocimiento de lo acontecido, su equipo de trabajo lo despidió con un emotivo mensaje: "Yeison se va físicamente, pero su legado se queda en sus canciones, en sus palabras y en su huella imborrable". Este domingo se llevó a cabo un homenaje en los alrededores del estadio El Campín, donde fanáticos y gente cercana marcharon en su memoria.

La impactante premonición de Yeison Jiménez

Lo que conmocionó a muchos sobre la muerte del cantante fue la premonición que él hizo de la misma en entrevistas recientes. Durante una nota en el programa Se dice de mí de Caracol TV el intérprete mencionó un accidente áereo: "Tres veces soñé esa mierda, tres veces... Dos veces en España, y la tercera acá, que me mato en ese avión".

Además, explicó que allí podía ver Medellín mientras caía y que estos episodios le trajeron gran congoja. "Pensaba en mi bebé", deslizó dejando entrever como lo afectó.

Eso no fue todo. En un pódcast, contó que recibió una vez una llamada de su hija Thaliana quien, con angustiante llanto de por medio, le dijo que no podía quedarse sin él y que no sabría que hacer si no está. "Digo ‘¿será que se está despidiendo de mí?, ¿será que me va a pasar algo?'", expresó, para luego comentar que al verla esta le dijo que pensó que se iba a ir. “Marica, me descontroló toda la noche, me descontroló la vida huevón. Yo decía: ‘Me voy a morir’", concluyó.