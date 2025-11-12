Padeció el 1-7 de Brasil vs. Alemania, sufrió un infarto y analiza el retiro

Padeció el 1-7 de Brasil vs. Alemania, sufrió un infarto y está a punto de retirarse del fútbol.

Un jugador que fue titular en el histórico 1-7 de Brasil vs. Alemania, en la semifinal del Mundial 2014, tuvo un infarto en su club actual y analiza retirarse del fútbol profesional a los 34 años. El protagonista es nada menos que Oscar, el destacado mediocampista ofensivo que se desempeña en el San Pablo del entrenador argentino Hernán Crespo.

El talentoso volante fue hospitalizado de urgencia luego de sufrir una alteración cardíaca durante los exámenes médicos de pretemporada, en el complejo deportivo de Barra Funda. En las pruebas físicas de rutina, el ex Inter de Porto Alegre padeció una descompensación cardíaca en una prueba de esfuerzo en la bicicleta fija y causó preocupación. El cuerpo médico y los profesionales del Hospital Israelita Albert Einstein, presentes en el lugar, intervinieron de inmediato y dispusieron su traslado urgente al centro médico de la capital paulista.

Un antecedente en este sentido complica al mediocampista, ya que había sido evaluado en agosto pasado por una fractura de vértebra sufrida en un partido ante Corinthians, momento en el que se detectó una anomalía cardíaca. Aunque en ese entonces recibió autorización para continuar jugando, el monitoreo de su salud se mantuvo constante. "Estuve muy atento y afirmé que me retiraría si mi salud corría algún riesgo”, declaró el futbolista en aquel momento.

El comunicado de San Pablo tras el infarto de Oscar durante las pruebas físicas

Uno de los cuatro clubes más populares de Brasil difundió el siguiente informe oficial para detallar lo sucedido con una de las principales figuras del plantel dirigido por Crespo:

"Durante los tests realizados el martes por la mañana, en SuperCT, como parte de la preparación para la pretemporada 2026, el atleta Oscar presentó un incidente con cambios cardiológicos, siendo atendido rápidamente por los profesionales del club y el equipo médico del Hospital Einstein Israelita, que estaban presentes en el lugar. Posteriormente, el jugador fue trasladado al hospital, donde actualmente se encuentra en condición estable y permanece en observación para realizarle más pruebas que aclaren el diagnóstico".

Si bien por ahora no hay información oficial acerca del posible retiro, es una posibilidad que contemplan seriamente desde ambas partes, a pesar de que el jugador tiene un contrato vigente con el "Tricolor" hasta el 31 de diciembre del 2027. El equipo marcha octavo en la tabla de posiciones del Brasileirao y, a cinco fechas del final, se clasifica a la Copa Sudamericana 2026.

Oscar dos Santos Emboaba Júnior, nacido precisamente en San Pablo, supo brillar en Chelsea entre el 2012 y el 2017. Sin embargo, en este 2025 regresó al cuadro en el que se inició para ponerle punto final a su carrera de otra manera. Ahora, luego de lo sucedido, el "10" tal vez tenga que "colgar los botines" de esta forma triste antes de la próxima temporada.

Oscar hizo el gol de Brasil en el histórico 1-7 ante Alemania en el Mundial 2014

El mediocampista ofensivo fue titular en aquella catastrófica jornada por la semifinal de la Copa del Mundo en casa y anotó el tanto del honor sobre el final del encuentro. Por supuesto, no salvó de los silbidos posteriores de la multitud presente en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte.